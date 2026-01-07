Werbung

Mit New Game+ soll ein neuer Gaming-Showcase entstehen. Die Show findet am 8. Januar 2026 um 22.00 Uhr statt. Bereits vor einigen Tagen angekündigt, haben die Veranstalter von Gaming World Media nun auch die genaue Startzeit bestätigt und einen eigenen Trailer auf YouTube präsentiert.

Präsentiert werden laut Veranstaltern rund 45 Spiele, die in einem bewusst werbefreien Format vorgestellt werden sollen. Einblendungen, Sponsoring oder klassische Werbespots wird es demnach nicht geben. Für die Show haben sich mehrere Content Creator zusammengeschlossen. Entsprechend ist es anderen Streamern auch erlaubt, die Show zu restreamen und darauf zu reagieren.

Im Mittelpunkt stehen die Spiele selbst sowie die Entwickler. Inhaltlich verspricht man sowohl große AAA-Produktionen bis hin zu kleineren Indie-Titeln. So soll jeder Gaming-Fan abgeholt werden. Neben neuen Trailern und Gameplay-Ausschnitten sind auch Entwickler-Interviews geplant, die zusätzliche Einblicke in die Entstehung der Spiele liefern. Konkrete Titel oder teilnehmende Studios wurden bislang nicht vollständig genannt. Der Trailer zeigt jedoch schon einige bekannte Titel. Fans hoffen unter anderem auf News zu Blood of Dawnwalker. Auch eine Teilnahme von Dont Nod scheint sicher, da die Entwickler die Ankündigung des New Game + Showcase über ihren X-Account geteilt haben.

Der „New Game+“-Showcase wird live auf den YouTube- und Twitch-Kanälen von Gaming World Media übertragen. Dort wird nach der Show natürlich auch das VOD bereitstehen.