Kürzlich wurden die Steam Awards vergeben. Auch wenn die Sieger am 3. Januar 2026 bekannt gegeben wurden, bezieht sich der Gewinn natürlich auf das Jahr 2025. So konnten alle Besitzer eines uneingeschränkten Steam-Accounts vom 18. Dezember bis zum 03. Januar für die Sieger in den einzelnen Kategorien abstimmen. Spiele, die den Sieg in einer Kategorie für sich verbuchen können, erhalten einen physischen Steam-Award-Pokal und eine entsprechende Markierung auf der Shopseite.

Als Spiel des Jahres konnte sich Hollow Knight Silksong durchsetzen. Auch wir haben den Titel rund um die Protagonistin Hornet angespielt. Im Rennen um den Sieg trat das Spiel gegen Kingdom Come Deliverance 2, das wir ebenfalls getestet haben, Arc Raiders, Claire Obscure Expedition 33 und Dispatch an.

Es wurde auch ein VR-Spiel des Jahres gekürt. Den Sieg kann hier The Midnight Walk verbuchen. Der Titel stammt von den Machern von Lost in Random und versetzt Spieler in eine verdrehte Horrorwelt aus Ton, die mit einer Zeitrafferkamera animiert wurde. Als Werk der Liebe wurde Baldur's Gate 3 ausgezeichnet. Dieser Preis geht an Spiele, die bereits einige Zeit auf dem Markt sind, von den Entwicklern aber nach wie vor mit regelmäßigen Updates und neuen Inhalten versorgt werden.

Als bestes Spiel für das Steam Deck hat sich die Community für das Roguelike Hades 2 entschieden. Auch das gemeinsame Spielen mit Freunden wurde prämiert. Der Preis Besser mit Freunden ging an das Kletterspiel Peak. Silent Hill f wurde für seinen herausragenden visuellen Stil gekürt. Auch dieses Spiel hatten wir 2025 angespielt. Das innovativste Gameplay hat laut den Awards Arc Raiders zu bieten. Hollow Knight Silksong wurde nicht nur als bestes Spiel gekürt, es hat auch den Preis als das beste Spiel, in dem die Spieler schlecht sind, gewonnen. Den besten Soundtrack soll Claire Obscure Expedition 33 bieten. Für seine tiefgründige Story wurde Dispatch prämiert. Zuletzt erhielt der Campingtrip von RV there Yet noch den Preis für Zurücklehnen und Entspannen.