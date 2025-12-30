Werbung

Mittlerweile ist es schon zehn Jahre her, dass Ubisoft Rainbow Six Siege veröffentlicht hat. Zur Feier hat man in diesem Jahr einige große Änderungen an dem Spiel vorgenommen. Darunter die Weiterentwicklung zu Siege X im Juni. Während sich der Titel nach wie vor hohen Spielerzahlen erfreut, kam es in den letzten Tagen zu großen Problemen.

Am 27. Dezember 2025 fiel auf, dass einige Accounts im Spiel plötzlich über prall gefüllte Inventare verfügten. Neben teuren Packs und großen Mengen an R6-Credits hatten die betroffenen Accounts teilweise auch Kontrolle über seltene Items. Die Besitzer der betroffenen Konten hatten die Sachen jedoch weder erspielt noch durch Käufe erworben. Als Ubisoft das Problem auffiel, wurden die Server und der Marketplace abgeschaltet. Schließlich sah sich der Publisher dazu gezwungen, einen Rollback durchzuführen, der alle Transaktionen rückgängig machte, die nach dem 27. November 2025 11.00 Uhr getätigt wurden.

Grund für den plötzlichen Reichtum und die darauffolgenden Maßnahmen waren laut Ubisoft massive Angriffe auf die Server des Spiels. Noch sind scheinbar nicht alle Probleme behoben. So wurden viele Accounts aus teilweise unbekannten Gründen gebannt. Hieran wird noch gearbeitet. Ubisoft versicherte jedoch bereits, dass niemand bestraft wird, der ohne eigenes Zutun einen Vorteil von den Attacken hatte.