Valve hat gerade erst Anfang Dezember Pläne für neue Hardware vorgestellt. Die Firma hinter der Gaming-Plattform Steam stellte mit der Steam Machine eine kleine und kompakte Spielekonsole vor. Erscheinen soll das Gerät Anfang 2026. Nun gibt es allerdings auch Neuigkeiten zum beliebten Handheld des Unternehmens. Wie aus einer Mitteilung auf der amerikanischen Seite des Steam-Stores hervorgeht, wird die günstigste Version des Steam Deck fortan nicht mehr produziert.

Das Steam Deck LCD 256 GB wird nicht länger hergestellt und verbliebene Lagerbestände sollen abverkauft werden. Dies scheint auch bereits im Gange zu sein. So war die LCD-Version zuletzt reduziert im Verkauf und ist im Store bereits jetzt nicht mehr lieferbar.

Mit dem Wegfall der einfachen Version ist das Steam Deck jetzt neu ab 569 Euro erhältlich. Dafür gibt es dann die OLED-Edition mit 512 GB Speicher. Die größere Version mit 1 TB kostet 679 Euro. Im deutschen Store fehlt der Verweis auf den Produktionsstopp bisher. Stattdessen liest man dort noch, dass die beiden jetzt noch erhältlichen Modelle ausverkauft seien und ab Sommer 2025 wieder lieferbar sein würden. Die Geräte können mit den Buttons darüber allerdings problemlos bestellt werden und werden in sechs bis zehn Werktagen geliefert.