Aktuell boomen Tabletop-Spiele dank des Hypes um Warhammer. Davon wollen auch die Entwickler hinter Bolt Action profitieren. Das Spiel wurde bereits 2012 von Warlord Games veröffentlicht. Im Gegensatz zu Warhammer setzt das System allerdings nicht auf SciFi oder Fantasy. Spieler bekämpfen sich mit Miniaturen im 28-mm-Format auf Schlachtfeldern, die an den Zweiten Weltkrieg angelehnt sind. Entwickler Frag Games will jetzt gemeinsam mit Publisher Slitherine Ltd. eine digitale Version des Spiels veröffentlichen.

Beim Look setzt man hier voll auf Tabletop. Die Figuren im Spiel sehen genauso aus wie die Miniaturen, mit denen das Ur-Spiel gespielt wird. So haben die Soldaten stets eine kleine Base, auf der die Figur steht. Auch die Schlachtfelder erinnern eher an ein Diorama. Ganz wie beim Tabletop marschiert jede Armee mit ihrem eigenen, unverwechselbaren Design in die Schlacht. Die Spieler können ihre Streitkräfte mit dem Army Painter gestalten, um das Aussehen und die Atmosphäre ihrer Streitkräfte zu personalisieren.

Das Spiel setzt einen starken Fokus auf taktische Planung. Kernmechaniken wie Moral, Sichtlinie und Pinnen sorgen für ein authentisches und dennoch erweitertes digitales Erlebnis, das dem Tabletop möglichst genau nachempfunden ist. Im Hintergrund basiert das Spiel nämlich auf dem Regelwerk, das Warlord Games erschaffen hat.

Das fertige Spiel soll eine dynamische Einzelspieler-Kampagne mit verbundenen Missionen und sich entwickelnden Zielen erhalten. Hinzu kommen wiederholbare Scharmützel mit zufälligen Initiativen und wechselnden Bedingungen. Im Mehrspieler-Modus soll es neben kompetitiven Online-Kämpfen auch Ranglistenspiele geben. Wer sich das Spiel auf die Wunschliste setzen will, kann das bei Steam bereits jetzt tun. Ein genaues Release-Datum ist allerdings noch nicht bekannt.