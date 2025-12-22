Werbung

Mit Notorious Studios hat Chris Kaleiki seine eigene Spieleschmiede gegründet. Zuvor war er jahrelang an der Entwicklung großer Titel wie World of Warcraft beteiligt. Neben dem Grundspiel hat er auch an Wrath of the Lich King und Mists of Pandaria mitgearbeitet. Sein erstes eigenes Spiel trägt den Namen Eldegarde und ist schon im Februar 2025 in den Early Access gestartet. Am 21. Januar 2026 soll der Titel nun komplett veröffentlicht werden.

Laut eigener Beschreibung handelt es sich um ein Action-Combat-PvPvE-Extraction-RPG. Einfach erklärt ist es ein Mix aus typischen Extraction-Spiel wie Hunt oder Arc Raiders gemixt mit einem Fantasy-Rollenspiel. Entsprechend beharken sich die Spieler nicht mit modernen Schusswaffen, sondern mit Bögen, Schwertern und Zaubersprüchen.

Spieler können dabei alleine oder mit bis zu zwei weiteren Freunden ins Abenteuer starten. Spielerisch setzt der Titel auf aktives Ausweichen, Blocken und Attacken. Charaktere steigen im Level auf und schalten dadurch neue Fähigkeiten und Eigenschaften frei. Auch kann jede verfügbare Klasse auf bestimmte Art mit der Umgebung interagieren. Krieger können durch Wände stürmen und Felsbrocken schleudern, während Priester über Gefahren hinwegschweben und sich von Feinden entfernen können. Der Ruf bei NPC-Händlern bestimmt, welche Artikel sie im Angebot haben.

Es gibt auch ein Housing-System, das Abenteurern je nach Ausrüstung des Verstecks Boni gewährt. Aktuell wird der Fortschritt noch regelmäßig durch große Updates zurückgesetzt. Auf Steam ist die Early Access Version aktuell um 20 % reduziert für 19,99 Euro verfügbar. Das Angebot gilt bis zum 05. Januar, danach gilt wieder der Standard-Preis von 24,99 Euro. Für 49,99 Euro gibt es das Founder’s Supporter Pack, das neben dem Hauptspiel noch ein extra Emote, einen zusätzlichen Charakter-Slot, eine Loot-Truhe und eine Aufbewahrungskiste beinhaltet. Das God Tier Supporter Pack für 59,99 Euro umfasst zudem noch ein weiteres Inventar-Upgrade, einen Elfen-Skin und neue Frisuren.