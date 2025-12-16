Werbung

Im September wurde Hollow Knight: Silksong veröffentlicht. Das Spiel wurde überraschend während der gamescom 2025 bestätigt, nachdem es zuvor sehr still um den Titel geworden war. Seither hat sich das Spiel laut Entwickler Team Cherry mehr als sieben Millionen Mal verkauft. Dabei sind die Game-Pass-Nutzer nicht eingerechnet. Das Spiel erzählt die Geschichte von Hornet, die aus der Gefangenschaft flieht und sich im fremden Land Pharloom wiederfindet. Sie macht sich auf den Weg zu einer geheimnisvollen Zitadelle, die das Land überragt und ihr Antworten bieten soll. Wir haben den Titel zu Release angespielt.

Bereits Anfang Dezember hatten die Entwickler von Team Cherry in einem Interview mit Bloomberg angedeutet, dass es einen DLC geben wird. Damals hat man sich jedoch zeitlich noch nicht festlegen wollen und generell sehr wenige Informationen preisgegeben. Das hat sich nun geändert und ein neuer Blogeintrag spricht ganz offen über den DLC, der nun auch einen Namen hat. Allzu viele Informationen zum Inhalt gibt es leider bis jetzt nicht. Sea of Sorrow soll bereits 2026 erscheinen und für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos sein.

Im neuen Gebiet soll die Spieler eine Reise durch die salzbedeckten Meere erwarten. Neben neuen Gebieten sollen natürlich auch zusätzliche Bosse und Werkzeuge ihren Weg ins Spiel finden. Der Post kündigt weiterhin an, dass es bald eine Switch 2 Portierung von Hollow Knight geben soll. Danach soll der Vorgänger von Silksong mit 120 Hz, höherer Auflösung und neuen Effekten laufen. Wer das Spiel bereits für die Switch 1 besitzt, erhält das Update kostenlos.

Zusätzlich soll es auch für alle anderen Plattformen kleinere Updates mit technischen Verbesserungen geben. Für den PC soll das Format 21:9 freigeschaltet werden und auch auf Sonys Playstation und der Xbox wartet ein Update auf 120 Hz. Wer auf Steam oder GOG spielt, kann anstehende Updates bald bereits in der Beta testen. Auf Steam ist Hollow Knight: Silksong aktuell für 19,50 Euro verfügbar.