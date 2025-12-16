Werbung

Mit Anno 117 hat Ubisoft im November die neueste Auskopplung der beliebten Aufbaureihe veröffentlicht. In unserem Test haben wir festgestellt, dass es sich um ein tolles Spiel mit Schwächen in der Story und bei den Kämpfen handelt. Die Entwickler arbeiten seit Release an der Verbesserung des Spielerlebnisses und veröffentlichen regelmäßige Updates. Das Neueste bringt Anno 117: Pax Romana nun auf Version 1.3.

Besonders Konsolenbesitzer dürften sich freuen. Nachdem das Xbox-Crossplay zuvor deaktiviert wurde, ist die Funktion jetzt wieder verfügbar. Die Entwickler geben an, dass man die Ursachen für die vorherigen Synchronisationsprobleme finden und fixen konnte. Generell soll das Update für ein stabiles Spielerlebnis sorgen und auch an vielen Stellen gegen Ruckler wirken. Auch Performance-Probleme mit Intel-GPUs wurden angegangen. Das Einfrieren beim Beenden des Spiels wurden ebenso behoben.

Wer Piratenschiffe jagt, wird bald feststellen, dass diese nun wesentlich häufiger Items fallen lassen, als zuvor. Die Kartengenerierung wurde überholt und es sollte nun nicht mehr vorkommen, dass wichtige Inseln fehlen. Die Seeds der Karten haben sich durch den Patch allerdings geändert. Auch sollen Gegner auf den unteren Schwierigkeitsgraden nun nicht mehr alle Inseln auf der Karte besiedeln. Hinzu kommen etliche Bug-Fixes und Arbeiten an verschiedenen Quests. Der volle Umfang lässt sich aus den Patch-Notes entnehmen.