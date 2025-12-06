Werbung

Im Juni 2025 erschien Elden Ring Nightreign. FromSoftware wollte mit der Veröffentlichung ein neues Spielprinzip im bekannten Universum von Elden Ring ausprobieren. Statt sich alleine durch die bockschweren Gegner in der offenen Welt zu prügeln, gehen Spieler in Nightreign wahlweise im Team auf kurze Expeditionen. Auch wir hatten uns zum Release einen Eindruck von der Roguelike-Version verschafft. Am 04. Dezember 2025 erschien mit The Forsaken Hollows der erste DLC für das Spiel.

Die Erweiterung bringt zwei neue Nachtwandler, also spielbare Charaktere, zwei neue Tag-Drei-Bosse und eine verschobene Erde. Vor allem die veränderte Map sorgt allerdings für Kritik. Kritiker bemängeln die starken Höhenunterschiede der neuen Karte. Dadurch sei es teilweise unmöglich, diese rechtzeitig zu überqueren. Auch der Umfang des DLC im Allgemeinen wird kritisiert. Für FromSoftware sei der Inhalt zu gering. So hatten sich viele Fans neue Waffen gewünscht, die nun aber ausbleiben. Skins für die Charaktere werden auch nicht geliefert.

Dies alles führt dazu, dass The Forsaken Hollows bei über 2.000 Reviews auf Steam nur auf eine durchschnittliche Bewertung von Ausgeglichen kommt. Im Vergleich dazu steht das Hauptspiel auf Sehr Positiv. Immerhin kommen die neuen Helden Gelehrter und Totengräbering bei vielen gut an. Mit seiner ultimativen Fähigkeit kann der Gelehrte Freund und Feind miteinander verbinden. Danach springt ausgeteilter Schaden auf verbundene Feinde über. Umgekehrt verteilt sich auch erhaltene Heilung zwischen verbundenen Spielern. Die Totengräberin hingegen katapultiert sich selbst mit ihrer Ultimativkunst in die Gegner und verursacht massiven Schaden. Der Skill kann auch genutzt werden, um schnell zu gefallenen Kameraden zu kommen.

Wer sich The Forsaken Hollows zulegen möchte, kann den DLC für 15 Euro auf Steam erstehen. Zum Spielen ist allerdings das Hauptspiel Elden Ring: Nightreign nötig. Dieses kostet aktuell 39,99 Euro. In der Deluxe Edition ist der DLC bereits enthalten. Diese gibt es für 54,99 Euro.