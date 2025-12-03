Werbung

Nachdem zuletzt noch die Fortnitemares Einzug in den Shooter von Epic hielten, folgte mit den Simpsons eine Mini-Season. Auch diese ist nun vorbei und am 1. Dezember 2025 startete nicht nur eine neue Season, sondern auch das mittlerweile siebte Kapitel. Unter dem Namen Pacific Break führt dieses eine ganz neue Karte ein.

Die Goldene Küste ist an die amerikanische Westküste angelehnt und bietet Sehenswürdigkeiten wie den Battlewood Boulevard, Sandy Strip, Wenkeeland und den Classified Canyon. Natürlich gibt es auch wieder einen Battle Pass. Dieser bietet erneut einige Crossover-Auftritte. Darunter die Braut aus Kill Bill und Marty McFly aus Zurück in die Zukunft. Neben vielen neuen Waffen kommen Wing Suits zu spektakulären Fortbewegung ins Spiel. Wer getroffen zu Boden geht, hat jetzt verschiedene Möglichkeiten, sich weiterhin eingeschränkt zu bewegen, während er auf Wiederbelebung wartet. Schafft man es in den Laderaum des Neustartbusses, kann man sich auch selbst helfen.

Kurz nach Veröffentlichung des Updates wurden jedoch einige Stimmen laut, die sich gar nicht glücklich mit den Neuerungen zeigten. Spieler haben in der neuen Spielwelt nämlich Hinweise darauf entdeckt, dass bei der Erstellung der neuen Season möglicherweise KI zum Einsatz gekommen ist. So versteckt sich auf einem Plakat ein Fehler, den die meisten Nutzer als typisches KI-Problem identifizieren.

Auf Reddit ist ein Screenshot zu sehen, der das Problem zeigt. Der Yeti in der Hängematte hat nur neun Zehen. Das erinnert an den KI-Weihnachtsmann, der letztes Jahr in Call of Duty für Aufsehen sorgte. Epic hat sich dazu noch nicht offiziell geäußert. Das Unternehmen hat den Einsatz von KI in der Vergangenheit aber bereits verteidigt. Es handelt sich bei diesem Beispiel natürlich nur um ein Asset, das im Hintergrund des eigentlichen Spiels eingesetzt wird. Für viele Spieler ist es jedoch ein Zeichen dafür, dass Epic hier in Zukunft vermehrt auf künstliche Intelligenz setzen und sich von menschlichen Künstlern entfernen könnte.