Schon im Sommer hat Blizzard die nächste große Erweiterung für den Dauerbrenner World of Warcraft angekündigt. Unter dem Namen Midnight soll diese im Frühjahr 2026 erscheinen. Einen ersten Blick auf einige Elemente konnten Besucher der diesjährigen gamescom im August in Köln werfen. Schon am 3. Dezember 2025 soll jedoch ein Patch erscheinen, der den Weg für das Addon ebnet.

Patch 11.2.7 soll während der Wartungsarbeiten von 3:00 bis 11:00 Uhr aufgespielt werden. Er trägt den Namen die Warnung. Das Update bringt ungewohnt viele neue Inhalte mit sich. Die umfangreichen Änderungen werden im Blizzard-Forum vollständig aufgeführt. Neben den üblichen kleineren Updates werden Fans aber vor allem den Vorbereitungen für Midnight entgegenfiebern.

Die Prolog-Kampagne wird nach Veröffentlichung die Vorgeschichte der neuen Erweiterung erzählen und die Geschichte von Sylvanas Windläufer weiter ausbauen. Eine neue Questreihe bei Lehrenmeister Cho dreht sich rund um die Blutelfen und ihre Erlebnisse. Die Pandaren erhalten mit dem Patch erstmalig eine eigene Vermächtnis-Rüstung und die dazugehörige Questreihe. Auch bestehende Gebiete wurden generalüberholt. Allen voran die Insel des Verbannten. Die dortige Quest wurde angepasst und geht nahtlos in die vorherige Erweiterung Dragonflight über. Diese hat einen Story Mode für all ihre Raids erhalten. Dadurch können auch Solo-Spieler alle Story-Elemente erleben. Umgekehrt kann die Geschichte von The War Within nun auch stark gekürzt erlebt werden, um schneller Max-Level zu erreichen.

Das lange erwartete Feature des Housings wird schon mit dem Patch verfügbar. Zumindest für alle, die Midnight jetzt schon vorbestellt haben. Es handelt sich aber noch nicht um die finale Version, sodass durchaus Fehler und Probleme auftreten können. Offiziell startet das Housing auch erst zusammen mit dem Release von Midnight. Die beiden Events Kampfgilde und Turbulente Zeitwege finden mit dem Patch ebenfalls ihren Weg ins Spiel.