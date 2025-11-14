Werbung

Battlefield 6 ist noch nicht lange verfügbar. Gerade erst Ende Oktober haben wir den Titel angespielt. Trotzdem hat das Spiel seit Release schon zwei neue Spielmodi erhalten. Wie es aussieht, plant EA aber noch etliche weitere. Fans haben in den Daten des Spiels Hinweise auf ganze neun weitere Modi gefunden.

Wie Insider-Gaming berichtet, wurden in den Spieldateien Hinweise auf kommende Versionen entdeckt. Einige davon hängen scheinbar direkt mit dem kommenden Event Kalifornischer Widerstand zusammen. Dieses startet am 18. November 2025 und liefert bereits bestätigt den neuen Modus Sabotage.

Nun wurden die Namen Raid, Payload, Squad Shootout und Tank Hunt in direktem Zusammenhang mit den bestätigten Modi Sabotage und Strikepoint gefunden. Daher liegt die Vermutung nahe, dass diese vier zuerst erscheinen sollen. Die anderen scheinen sich noch im Prototyp-Stadium zu befinden. Zumindest sind sie mit einem entsprechenden Hinweis versehen. Hier warten noch Convoy, Fantastic Four, Gunmaster, Touchdown und Tug of War auf die Spieler.

Besonders ein Name lässt Fans aufhorchen. Der Name Gunmaster erinnert viele an eine Interpretation des beliebten Gun Game. Darin wechselt man für jeden Kill automatisch zur nächsten Waffe, bis man am Ende nur noch mit dem Messer unterwegs ist. Wer den finalen Kill erzielt, gewinnt. Ob diese Modi überhaupt erscheinen, oder es sich nur um Überlegungen der Entwickler handelt, ist natürlich unklar. Es kann auch sein, dass nur ein Teil veröffentlicht wird.