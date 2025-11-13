Werbung

Wie in jedem Jahr werden auch im Dezember 2025 die Game Awards von Geoff Keighley verliehen. Die Veranstaltung wird am 11. Dezember 2025 im Peacock Theater in Los Angeles stattfinden. Starten soll die Show vor Ort um 17:00 Uhr. Wer also aus Deutschland live zuschauen möchte, kann dies am 12. Dezember ab 2:00 Uhr morgens. Die Show soll ganze drei Stunden dauern. Wie üblich soll es sich dabei um einen Mix aus Award-Vergabe, verschiedenen Spiele-Premieren und Show-Einlagen handeln.

Wie üblich werden die Game Awards live gestreamt. Zuschauer können auf den entsprechenden Kanälen auf YouTube und Twitch einschalten. Erstmalig können sie die Game Awards dieses Jahr aber auch über Amazon Prime Video verfolgen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine exklusive Partnerschaft. Die Show bleibt nach wie vor auf allen Plattformen frei verfügbar

Ganz ohne Mehrwert für beide Seiten bleibt die Kooperation aber natürlich nicht. Prime Video wird im Rahmen des Events einen eigenen Merch-Shop starten. Zusätzlich soll es Live-Angebote für ausgezeichnete Spiele geben. Vorstellbar sind hier direkte Rabatte auf frisch gekürte Titel direkt während der Show.

Auch technisch gibt es eine kleine Premiere. Auf Twitch wird die Show erstmals in 2K-Auflösung, also 1440p, übertragen. Laut Keigley rechnet man auch 2025 wieder mit einem Besucherrekord. Letztes Jahr schalteten weltweit über 154 Millionen Menschen ein. Letztes Jahr ging Astro Bot als großer Gewinner hervor. Der Titel von Team ASOBI konnte sich als Game of the Year und gleichzeitig noch Best Game Direction, Best Action/Adventure und Best Family Game behaupten. Auch der Indie-Titel Balatro konnte damals drei Preise abräumen. 2024 konnte sich GTA VI den Titel als Most Anticipated Game sichern. Nach einer Release-Verschiebung hat das Spiel immerhin gute Chancen, diesen Preis erneut zu gewinnen. Alle Informationen finden sich auch auf der Webseite der Game Awards.