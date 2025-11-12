Werbung

Schon im November 2023 erschien Dungeons 4. Damit setzten Kalypso Media und Realmforge Studios ihre Dungeon-Management-Reihe fort. Auch wir haben uns das nicht ganz ernst gemeinte Aufbauspiel damals näher angesehen. Nun haben Publisher und Entwickler mit Double Trouble den nächsten großen DLC für ihren Titel angekündigt. Nach Not Another Multiverse und The Good, the Bad and the Evil ist es die mittlerweile dritte Erweiterung des Hauptspiels.

Die Dunkelelfin Thalya, rechte Hand des Absoluten Bösen, hat offenbar beschlossen, dass eine Version ihrer selbst einfach nicht reicht. Mithilfe magischer Kräfte aus einer anderen Dimension beschwört sie eine zweite Thalya und damit das ultimative Chaos. Auch ihr Halbbruder Tristan will nicht zurückstehen und sorgt mit seiner eigenen Kopie für doppeltes Familienchaos.

Spieler dürfen sich auf vier neue Kampagnenmissionen freuen, die jeweils mit neuen Fähigkeiten aufwarten. Dazu kommt ein brandneuer Tag-Nacht-Zyklus sowie die Einführung einer neuen Fraktion. Mit den Dunkelelfen zieht düsterer Glamour in den Dungeon ein. Sie sind laut Kalypso wie Elfen, nur mächtiger, sobald die Sonne untergeht. Zu ihren Reihen zählen neue Einheiten wie der Tiermeister, der Dunkle Paladin, der Zauberbrecher und die Dunkle Ritterin. Bei Nacht gewinnen die Dunkelelfen signifikant an Stärke.

Neben neuen Einheiten führt Double Trouble auch zusätzliche Räume ein. Über den Dunklen Portalraum rekrutieren Spieler ihre Armeen, während im Zwinger wilde Kreaturen wie Manalinge und Dunkelwesen gezähmt werden. Thalya selbst erhält ebenfalls ein Upgrade in Form von vier neuen Fertigkeiten. Maschinengewehr-Wesen, Dompteur, Dunkle Sonne und Der Dynamitschäfer erweitern ihr Arsenal. Hinzu kommt das neue Outfit Königin der Dunkelelfen. Der neue DLC erscheint am 09. Dezember 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Nintendo-Switch-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Das Hauptspiel gibt es für 49,99 Euro auf Steam. Dort ist auch eine Demo verfügbar.