Werbung

Der neue Extraction-Shooter ARC Raiders von Embark Studios entwickelt sich aktuell zu einem der Überraschungserfolge des Jahres. Seit der Veröffentlichung am 31. Oktober 2025 steigen die Spielerzahlen kontinuierlich an, und die Resonanz aus der Community fällt überwiegend positiv aus. Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung, der sich zwischen zwei Schwergewichte des Genres einordnet - Battlefield 6 von EA und Call of Duty: Black Ops 7 von Activision. Trotz dieser Konkurrenz gelingt es dem Titel, sich zu behaupten und eine stetig wachsende Spielerschaft zu binden.

In einem offiziellen Blogbeitrag vom 10. November 2025 teilte das Entwicklerstudio mit, dass am vergangenen Wochenende über 700.000 Spieler gleichzeitig aktiv waren. Auf dem PC erreichte das Spiel laut SteamDB am 9. November mit 462.488 gleichzeitig aktiven Nutzern seinen bisherigen Höchstwert. Die zusätzlichen Spieler auf den Konsolen heben die Gesamtzahl deutlich über die Marke von einer halben Million hinaus.

Besonders auffällig ist die Entwicklung über die ersten Wochen hinweg. Während die meisten Titel ihre höchsten Nutzerzahlen direkt zum Start erreichen, konnte ARC Raiders am zweiten Wochenende weiter zulegen. Dieses Wachstum deutet auf eine starke Mundpropaganda und positive Spielerfahrungen hin, die auch nach dem Launch neue Nutzer anziehen.

Das Spiel wird bereits in einem Atemzug mit erfolgreichen Multiplayer-Titeln wie Helldivers 2, Marvel Rivals oder Apex Legends genannt, die ebenfalls durch anhaltende Spielerzuwächse nach Veröffentlichung auffielen. Ob ARC Raiders diesen Trend auch fortsetzen kann, wird sich allerdings erst in den kommenden Wochen zeigen. Mit dem nahenden Release von Call of Duty: Black Ops 7 am 13. November steht ein echter Belastungstest bevor, der Aufschluss darüber geben dürfte, ob sich Embarks Shooter langfristig in der hart umkämpften Szene behaupten kann.