Ganze zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Bethesda Fallout 4 veröffentlicht hat. Der Teil ist der bisher letzte Singleplayer-Part der Reihe, die bereits seit 1997 läuft. Auch wenn der letzte Hauptteil mittlerweile ein Jahrzehnt alt ist, ist das Fallout-Franchise weiterhin aktiv und beliebt wie nie. Grund dafür dürfte nicht zuletzt die Amazon-Serie sein, die seit 2024 erscheint. Durch diese wird auch der Multiplayer-Ableger Fallout 76 mit neuen Spielern und Inhalten versorgt. So bot es sich für Bethesda an, das Jubiläum von Fallout 4 zu feiern und die aktuelle Beliebtheit der Endzeit-Welt zu nutzen.

Am 10. November hat man daher die Anniversary Collection von Fallout 4 vorgestellt. Sie kann über Steam erworben werden. Die Fans sind allerdings alles andere als begeistert von der neuen Sammlung, die für 59,99 Euro verkauft wird. Darin enthalten sind neun Artikel. Zum Hauptspiel Fallout 4 erhalten Käufer auch die sechs offiziellen Erweiterungen. Außerdem kommt noch eine Sammlung mit 150 Creation-Club-Gegenstände hinzu. Laut Steam beträgt der Einzelpreis des Sets 124,91 Euro. Das bedeutet auf dem Papier einen Rabatt von über 50 Prozent.

Genau das Creation-Club-Paket ist aber Stein des Anstoßes. Der DLC kostet einzeln 19,99 Euro und ist erst seit Veröffentlichung der Anniversary Edition verfügbar. Dennoch hat er mittlerweile 251 Reviews gesammelt, die ihm die Wertung Größtenteils Negativ verleihen. Auch das eigentlich mit Sehr Positiv bewertete Hauptspiel wurde bei den kürzlichen Rezensionen mit einem Ausgeglichen abgestraft.

Die Kritik der Nutzer bezieht sich vor allem darauf, dass die angekündigten 150 Inhalte im Endeffekt viel zu teuer verkauft werden. Es handelt sich laut Käufern überwiegend um Skins und Veränderungen für das Spiel. Einige davon waren früher scheinbar auch kostenlos erhältlich. Generell wird von vielen kritisiert, dass hier rund 60 Euro verlangt werden, ohne dass Bethesda den Spielern neue Inhalte für das Spiel bietet.