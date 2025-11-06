Werbung

Activision und Treyarch haben die Systemanforderungen und technischen Details der PC-Version von Call of Duty - Black Ops 7 offiziell bekanntgegeben. Der kommende Serienteil wurde laut Entwicklerangaben dabei vor allem für portable Windows-Geräte wie den ASUS ROG Ally optimiert. Damit berücksichtigt das Spiel neben klassischen Desktop-Systemen erstmals gezielt auch Handheld-PCs.

Die Entwickler unterscheiden hinsichtlich der Systemanforderungen in drei Leistungsstufen - Minimum, Empfohlen und Ultra 4K. Für die minimale Einstellung sind Prozessoren wie ein Ryzen 5 1400 oder ein Core i5-6600 vorgesehen, dazu 8 GB Arbeitsspeicher und eine Grafikkarte auf dem Niveau einer Radeon RX 470 oder Geforce GTX 970, bzw. 1060. Die empfohlene Stufe sieht 12 bis 16 GB RAM, CPUs wie Ryzen 5 5600X oder Core i7-10700K und aktuelle GPUs ab Radeon RX 6600XT oder Geforce RTX 3060 vor. In der höchsten Qualitätsstufe werden Grafikkarten wie eine Radeon RX 9070XT oder RTX 4080 genannt.

Der Speicherbedarf liegt bei allen Varianten bei etwa 116 GB und setzt eine SSD voraus. Technisch basiert das Spiel auf DirectX 12 und erfordert zusätzlich TPM 2.0 mit Secure Boot. Prozessoren müssen AVX-Befehle unterstützen, und bei Intel-Arc-Grafikkarten wird Resizable Bar vorausgesetzt. Diese Kombination soll laut Activision für eine stabile Leistung und kurze Ladezeiten sorgen.

Zu den Anpassungen für Handhelds zählen eine skalierende Benutzeroberfläche und eine native Unterstützung mobiler Eingabemethoden. Die Darstellung soll sich automatisch an kleinere Displays anpassen, wobei Schriftgrößen und Energieverwaltung für mobile Nutzung optimiert wurden. Diese Funktionen sollen ein gleichmäßiges Spielerlebnis auf Geräten wie dem ROG Ally und ROG Ally X ermöglichen.

Das Spiel erscheint am 14. November 2025 für Windows-PC, Playstation 4 und 5 sowie Xbox One und Series X/S. Der Vorab-Download für PC-Spieler beginnt am 10. November um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Auf der Steam-Seite ist derzeit noch unklar, ob das Spiel offiziell für das Steam Deck freigegeben wird.