Schon seit einiger Zeit gibt es immer wieder Gerüchte um eine neue Xbox-Konsole. In den letzten Jahren hatten sich diese auch um einen Xbox-Handheld gedreht. Statt eigener Hardware hat Microsoft nun gemeinsam mit ROG den ASUS ROG Xbox Ally X veröffentlicht. Auch wir haben bereits einen näheren Blick auf das Gerät geworfen.

Anlässlich der Veröffentlichung des Xbox Ally X hat Variety nun Xbox-Präsidentin Sarah Bond interviewt. Auf den hohen Preis des Ally angesprochen, verwies die Präsidentin darauf, dass die Preise von ASUS und nicht von Microsoft kommen. Im Gespräch bestätigte Bond aber auch, dass man an einer neuen Hardware-Generation arbeitet. Damit sind die Gerüchte um ein neues Gerät nun offiziell und Zweifel daran, ob man weiterhin Konsolen produzieren möchte, zerstreut.

Laut Bond hat man sich bereits sowohl mit der Entwicklung von Prototypen als auch mit dem Design des neuen Gerätes befasst. Die angekündigte Partnerschaft mit AMD bezieht sich laut ihr auch auf diese Entwicklung. Alle weiteren Informationen rund um die Zukunft der Xbox bleiben aber Spekulation. Es gibt weder einen Namen noch ein ungefähres Release-Datum. Ob es doch noch einen eigenen Xbox-Handheld geben wird, ist ebenfalls ungewiss.