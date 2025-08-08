News
NEWS
Metroid Prime 4

Nintendo bestätigt, dass der Titel auf der gamescom spielbar ist

In nicht einmal mehr zwei Wochen startet die diesjährige gamescom. Vom 20. bis 24. August 2025 strömen dann wieder tausende von Gaming-Begeisterten aus aller Welt zur Kölnmesse. Das diesjährige Programm umfasst etliche internationale Aussteller. Darunter auch viele der großen Publisher. In diesem Jahr wird auch Nintendo wieder vor Ort sein. Nun hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass auch das lange erwartete Metroid Prime 4 Beyond vor Ort auf der Gamescom angespielt werden kann.

Nachdem erst vor einigen Tagen bekannt wurde, dass eine Demo des Spiels auf der Fan Expo in Kanada verfügbar sein wird, hatten viele Fans darauf gehofft, dass diese Version auch in Köln präsentiert wird. Diesen Wunsch hat Nintendo jetzt offiziell bestätigt

Quelle: https://www.nintendo.com/de-de/Spiele/Nintendo-Switch-Spiele/Metroid-Prime-4-Beyond-2593922.html#_bersicht
Im Spiel schlüpfen die Spieler erneut in die Rolle von Samus Aran. Diese erkundet den Planeten Viewros. Gespielt werden kann entweder mit der Maussteuerung oder Standard mit einem Controller. Metroid Prime 4 soll noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch 2 erscheinen.

Der Stand von Nintendo wird sich in Halle 9.1 an Stand A10/B09 befinden. Neben etlichen weiteren Anspielstationen, unter anderem auch für Pokémon Legenden: Z-A, können die Fans auch an verschiedenen Fan-Turnieren teilnehmen. Angeboten werden diese bei Mario Kart World, Super Mario Party Jamboree, Mario Smash Football, F-Zero GX und EA Sports FC 26. 

