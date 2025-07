Werbung

Nachdem Publisher Electronics Arts am vergangenen Freitag den Enthüllungstrailer zu Battlefield 6 veröffentlichte und es bereits einige Leaks und Insiderberichte zum nächsten großen Kapitel der renommierten Ego-Shooter-Reihe gab, sorgen weitere Informationshäppchen für eifrig Diskussionsstoff.

Obwohl der offizielle Multiplay-Reveal des Spiels für den heutigen Abend geplant ist, kursieren bereits seit Tagen zahlreiche handfeste Informationen zu Release, Preisgestaltung, Beta-Terminen und spielerischen Neuerungen. Laut übereinstimmenden Dataminer- und Insiderquellen erscheint Battlefield 6 am 10. Oktober 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Für Diskussionen sorgt insbesondere die Preisgestaltung: Während erste Leaks einen Einstiegspreis von ca. 80 US-Dollar für die Standardversion andeuteten, bekräftigte EA-CEO Andrew Wilson auf einer Investorenkonferenz, dass es keine Preiserhöhungen geben werde und Battlefield 6 nach aktuellem Stand zu einem Preis von 70 US-Dollar verkauft werden soll. Die Gerüchte um eine teurere Deluxe- bzw. "Phantom Edition" für rund 99 bis 109 US-Dollar halten sich dennoch wacker.

Laut dem X-User "billbil-kun" soll die Standard-Version für die Konsolen 69,99 US-Dollar kosten und die Phantom-Edition für 99,99 US-Dollar digital und physisch ihren Besitzer wechseln. Diese Premium-Version soll laut Berichten rein digitale Ingame-Inhalte bieten, jedoch – im Gegensatz zu aktuellen Branchentrends – keinen Vorabzugang gewähren: Beide Versionen sollen zeitgleich veröffentlicht. Die Preise für Deutschland dürften 1:1 umgerechnet werden.

Auch zum Thema Open Beta scheint es nun Gewissheit zu geben: So soll es laut Insider Gaming zwei offene Beta-Wochenenden geben. Einmal am 9. und 10. August und einmal vom 14. bis 17. August. Für die Teilnahme sei kein Key notwendig, Interessierte sollen die Beta direkt nach Ankündigung herunterladen und sich ein eigenes Bild von Gameplay, Maps und Balance machen können. Mit Code oder auf Einladung soll es zudem eine Closed-Beta-Phase geben, welche bereits am 7. August starten soll. Ob dieser Zeitplan tatsächlich zutreffen wird, dürften wir heute Abend erfahren. Dann wird EA um 20:30 Uhr live auf YouTube den Mehrspieler-Modus des Shooters offiziell vorstellen.

Spielerisch soll Battlefield 6 zu den Wurzeln des Franchise zurückkehren. Das Entwicklerkollektiv "Battlefield Studios", zu dem unter anderem DICE, Ripple Effect Studio und Criterion gehören, verspricht, dass sich der Titel auf die Stärken früherer Teile mit massiven Karten, klassenbasiertem Multiplayer und einer imposanten Zerstörungsmechanik zurückbesinnen wird. Nach dem enttäuschenden Vorgänger Battlefield 2042 will man offenbar sowohl alteingesessene Fans als auch neue Spieler zurückgewinnen. Die Einzelspielerkampagne und einer spätere eigene Battle-Royale-Modus sind ebenfalls bestätigt, wobei Letzterer voraussichtlich erst einige Monate nach Launch erscheinen wird.

Technisch soll Battlefield 6 erneut auf der hauseigenen Frostbite-Engine aufbauen und ausgefeilte Raytracing- und Upscaling-Funktionen (DLSS, FSR) versprechen, um auf PCs und Konsolen mit realistischer Grafik und riesigen, dynamischen Schlachtfeldern zu begeistern.