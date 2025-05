Werbung

Schon Anfang Juni wird die Switch 2 erscheinen und entsprechend werden immer mehr Titel vorgestellt, die für die neue Konsole herauskommen werden. Bei diesen Neuvorstellungen findet sich nun die Neuauflage eines beinahe 20 Jahre alten JRPGs, das in Europa eher weniger bekannt war.

Das Spiel Raidou: The Mystery of the Soulless Army erschien ursprünglich im Jahr 2006 für die PlayStation 2. Publisher SEGA hat nun eine Remastered Edition angekündigt, die das Spiel ins Jahr 2025 bringen soll. Überarbeitet wurden hierfür vor allem die Grafik und die Bedienung des Spiels, um ein modernes Publikum anzusprechen. Es wird am 19. Juni 2025 für die Nintendo Switch, Switch 2 und die Playstation 5 digital und physisch erscheinen. Eine rein digitale Version des Spiels ist für den PC und die Xbox Series X/S geplant. Wer das Spiel vor dem Release vorbestellt, erhält eine Brille für den Protagonisten als Belohnung. Auf Steam kostet das Spiel in der Standard-Edition 49,99 Euro. Eine Deluxe-Edition ist für 64,99 Euro verfügbar. In dieser sind neben dem Hauptspiel noch fünf DLCs enthalten, die unter anderem Zugang zu besonderen Kämpfen und einzigartigen Belohnungen beinhalten.

Bei Raidou handelt es sich quasi um den Cousin der Persona-Reihe. Genau wie diese, wesentlich bekanntere JRPG-Reihe, basiert auch Raidou auf den japanischen Shin Megami Tensei Spielen. Diese erscheinen bereits seit 1987. Spieler schlüpfen in die Rolle des Detektivs Raidou. Im Tokio des Jahres 1931 wird er von einer Highschool-Schülerin beauftragt, sie zu töten. Auf der Suche nach dem Grund für diesen seltsamen Auftrag begeben sich Spieler auf eine übernatürliche Reise durch die japanische Stadt und treten in Kämpfen auch gegen Dämonen an. Im Gegensatz zu anderen JRPG-Spielen laufen die Kämpfe bei Raidou nicht rundenbasiert, sondern in Echtzeit ab.