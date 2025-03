Werbung

Aktuell scheint Rom eines der beliebtesten Settings für Strategie und Aufbau-Strategiespiele zu sein. Dieser Hype wurde nicht zuletzt durch die Ankündigung von Anno 117 ausgelöst. Der neueste Titel von Ubisofts Kult-Strategie-Reihe hat allerdings noch kein feststehendes Release Datum. Bestätigt ist lediglich, dass es noch in diesem Jahr erscheinen soll. Gleiches gilt auch für Romestead. Dieses Indiespiel von Entwickler Beartwigs und Publisher Three Friends spielt zwar in derselben Zeit, setzt aber auf ein völlig anderes Setting als Anno.

Das Spiel versetzt den Spieler in die Epoche des alten Roms, aber hier hat ein nicht näher genanntes, apokalyptisches Ereignis stattgefunden. Rom ist zerstört und viele der ehemaligen Einwohner ziehen nun als Zombies durch die Lande. Diese überfallen nachts die Städte der Spieler. Im Spiel geht es nun darum, eine neue Siedlung zu gründen. Diese wird typisch mit allerlei Fertigungsbetrieben und natürlich Verteidigungen gebaut. Auch Dekorationen sind im Spiel vorhanden. Wer diese platziert, erhöht die Zufriedenheit seiner Bewohner.

Neben dem Aufbau- und Survival-Part setzt Romestead auch auf verschiedene Rollenspiel-Mechaniken. Spieler haben einen eigenen Charakter, den sie mit einer großen Auswahl an Waffen und Ausrüstung verbessern können. Lebensmittel, die verzehrt werden, sorgen für vorübergehende Boosts. In der Spielwelt gibt es viel zu entdecken. Diese wird bei jedem Spieldurchlauf prozedural generiert. In jeder Welt gibt es verschiedene Dungeons zu finden, die neben neuer Ausrüstung auch starke Bosse beinhalten.

Aktuell gibt es noch kein Release für Romestead. Wer möchte, kann sich das Spiel bei Steam auf die Wunschliste setzen. Dort besteht auch die Option, sich für einen Playtest anzumelden. Die Entwickler haben diesen bereits angekündigt, ein Datum steht jedoch ebenfalls noch nicht fest.