Shadow of the Road startet offene Alpha

Mit Shadow of the Road will der Entwickler Another Angle Games ein Story-basiertes Rollenspiel im feudalen Japan vorstellen. Der Kniff dabei ist jedoch, dass sich in dieser alternativen Version unserer Welt auch Magie und riesige Maschinen zugleich finden. Das Spiel möchte somit Steampunk Elemente mit Horror, Magie und dem klassischen Japan verbinden.

Als Publisher konnte man Owlcat Games für sich gewinnen. Diese haben sich auf rundenbasierte Rollenspiele spezialisiert und sind vor allem bekannt dafür, dass sie in der Vergangenheit neben Pathfinder: Wrath of the Righteous auch das erfolgreiche Warhammer 40.000: Rogue Trader veröffentlicht haben. Auch der neue Titel soll den Fokus auf eine tiefgreifende Story setzen, während das Gameplay auf rundenbasierten Kämpfen und Dialogen mit etlichen Handlungsoptionen basiert.

Das Spiel führt die Käufer in ein Japan der Jahres 1868, in welchem ein Bürgerkrieg zwischen den Truppen von Shogun Tokugawa und der Armee des Kaisers Mutzuhito tobt. Letzterer wird von der British East Nippon Company unter anderem mit Technologie unterstützt. In diesem Setting treffen nun magische Wesen, Kampftechnik und futuristische Technologie aufeinander. Natürlich geht es um nichts Geringeres als das Schicksal von ganz Japan.

Shadow of the Road soll den Verlauf des Spiels durch jede getroffene Entscheidung des Spielers beeinflussen. Gespielt werden immer mehrere Charaktere. Die einzelnen Krieger unterscheiden sich durch ihre Fähigkeiten aber auch durch ihre Background-Story. Jedes Teammitglied kann somit seine eigenen Vorteile ausspielen, hat aber auch Nachteile im Einsatz. Das Spiel startet am 25. März 2025 in einen offenen Alpha-Playtest.

Wer Interesse daran hat, teilzunehmen, kann über einen Link in der Steambibliothek den Zugriff anfordern. Einen genauen Release-Termin für die finale Version gibt es aktuell noch nicht.