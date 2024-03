Werbung

Am 22. März 2024 erscheint Dragon's Dogma 2. Zwölf Jahre nach dem erfolgreichen ersten Teil will Capcom sein Rollenspiel nun auf den neuen Konsolen und dem PC fortsetzen. Kurz vor Release wurden nun einige weitere Infos zu dem Titel bekannt.

Während sich viele Fans einen Multiplayer für den zweiten Teil gewünscht hätten, bleibt diese Hoffnung unerfüllt. Obwohl man als Spieler immer in Begleitung unterwegs ist, handelt es sich dabei um NPCs und nicht um andere Spieler. Bei Spielstart wird ein primärer Begleiter erstellt. Dieser kann, genau wie der Hauptcharakter, sehr detailliert über den dazugehörigen Charakter-Designer entworfen werden. Der primäre Begleiter begleitet den Spieler über das gesamte Abenteuer hinweg. Zwei weitere NPCs können angeworben und jederzeit ersetzt werden. Bei diesen kann es sich auf Wunsch auch um die Begleiter anderer Spieler handeln, die diese selbst erstellt haben. Wird die eigene Nummer Eins von anderen Spielern genutzt, erhält er kleine Boni für die Einsatz-Zeiten. Eine Möglichkeit, das Spiel eines anderen Spielers aktiv zu besuchen, wird es nicht geben.

Capcoms Game Director Hideaki Itsuno, der für Dragon's Dogma 2 verantwortlich ist, hat im Interview außerdem versprochen, dass die Spielwelt ganze viermal so groß werden soll, wie in Teil 1. Zwei große Länder mit verschiedenen Siedlungen und viele Geheimnisse in der Wildnis dazwischen warten auf die Spieler.

Dragon's Dogma 2 wird am 22. März 2024 für PC, Xbox Series X/S und Playstation 5 veröffentlicht. Xbox-Besitzer können das Spiel bereits jetzt schon herunterladen. Auf der Playstation ist der Preload noch nicht verfügbar. Zur Installation müssen mindestens 69,95 GB auf der internen Festplatte verfügbar sein.

Es gibt auch schon erste Einschätzungen zur erwarteten Spielzeit. Für einen Singleplayer-Rollenspiel-Titel werden vergleichsweise kurze 37 Stunden für die Hauptstory angegeben. Mit Nebenquests, Errungenschaften und Geheimnissen werden Spieler aber sicherlich wesentlich mehr Zeit in der Fantasy-Welt verbringen können.