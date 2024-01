Werbung

Der Siegeszug von Fortnite ist scheinbar nicht zu stoppen. Obwohl der Battle Royale Shooter bereits 2017 veröffentlicht wurde, stellt er immer wieder neue Rekorde auf.

Nicht zuletzt durch die konstante Versorgung mit neuen Updates und Seasons kann Fortnite nach wie vor hohe Spielerzahlen verzeichnen. So konnte beispielsweise gerade erst Kapitel 1, Season 5 im November einen neuen Rekord mit mehr als sechs Millionen gleichzeitigen Spielern aufstellen. Da ist es kein Wunder, dass der Titel auch bei der Zahl der Stunden, die Spieler im Spiel verbracht haben, führend ist.

Im vergangenen Dezember kommt Fortnite auf 1,6 Milliarden Spielstunden. Bereits im November hatte das Spiel mehr Stunden aufzuweisen, als die Konkurrenten GTA 5, Call of Duty und Roblox zusammen. Die vielen inhaltlichen Updates, die das Spiel zum Jahresende veröffentlichte, zogen offenbar noch mehr Spieler als sonst an. Besonders erfolgreich war die Kooperation mit Lego. Epic konnte so einen Marktanteil von 13,9 % für sich beanspruchen. Das brachte dem Konzern einen knappen ersten Platz vor Konkurrent EA ein.