Erst vier Tage ist es her, dass der neue Teil von Marvel's Spider-Man 2 veröffentlicht wurde. Dennoch konnte der Titel seit seinem Release am 20. Oktober 2023 schon einen beeindruckenden Rekord aufstellen.

Laut einer Meldung, die Playstation selbst auf X gepostet hat, hat das Spiel in den ersten 24 Stunden ganze 2,5 Millionen Exemplare verkauft. Mit dieser Zahl stellt das Spiel einen neuen Rekord auf: Kein anderes First-Party-Spiel von Sony hat sich je so schnell so oft verkauft. Den Rekord für den schnellsten PS-exklusiven Verkaufsstart hielt bisher noch God of War: Ragnarök.

Auch bei den Kritikern kann der neue Titel von den Entwicklern von Insomniac Games punkten. Auf metacritic kommt das Spiel auf einen Metascore von 90. Der Userscore beläuft sich auf 9,0 und zeigt, dass sowohl Fans als auch Kritiker bisher begeistert sind. Diese Werte und Verkaufszahlen sind umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass der Titel bislang nur auf Playstation 5 erschienen ist. Die Entwickler gaben bekannt, bereits an ersten Updates zu arbeiten. Ein Wunsch vieler Spieler für die Updates wäre die Einführung eines New Game Plus Modus. Dieser ist aktuell nämlich noch nicht verfügbar.