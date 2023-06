Werbung

Schon über ein Jahr hält sich das Gerücht, dass Publisher 2K Games an einem Fußballspiel mit Lego-Lizenz arbeitet. Das Studio ist eine Tochter von Take 2 und unter anderem bekannt für Titel wie die Bioshock-Reihe oder Sid Meier's Civilization III & IV. Im Sportbereich zählen bisher die WWE 2K-Spiele zu den bekanntesten Veröffentlichungen. Als 2K 2022 gleich drei Lizenzen für Sportspiele im Lego-Stil kaufte, begannen die Spekulationen, welche Titel nun erscheinen sollten. Das erste Spiel ist bereits fertig und veröffentlicht. Lego 2K Drive wurde am 19. Mai veröffentlicht.

Nun hat die koreanische Game Rating and Administration Committee den zweiten Titel scheinbar aus versehen geleakt. Die Behörde hat nämlich die Alterskennzeichnung für Lego 2K Goooal bekannt gegeben. Durch den Faux-Pas der Koreaner sind nun Titel und auch die Sportart bestätigt.

Das Spiel wird vom britischen Studio SUMO Digital für PC, Playstation, XBox und Switch entwickelt. Viel mehr Informationen gibt es aktuell allerdings nicht. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Um was es sich bei der dritten Lizenz handeln wird, ist aktuell ebenfalls nicht bekannt.