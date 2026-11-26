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Nur rund sechs Wochen nach dem großen Versionssprung auf UniFi Network 11 schiebt Ubiquiti das erste Feature-Update nach. Version 11.1 zielt vorwiegend auf Installationen mit mehreren Standorten, bringt aber auch Neuerungen für Gäste-WLANs, WAN-VLANs und Wake-on-LAN. Der Rollout als Release Candidate hat begonnen.

Ubiquiti hat am 24. November 2026 die Version 11.1 seiner Netzwerkverwaltung UniFi Network vorgestellt und ist in der Version 11.1.58 als Release Candidate verfügbar. Während UniFi Network 11 im Oktober mit der Umstellung auf PostgreSQL, WiFi WAN, Live Flows und Matter-Unterstützung primär das Fundament umgebaut hat, richtet sich 11.1 klar an größere Umgebungen. Im Mittelpunkt stehen die zentrale Orchestrierung mehrerer Standorte über den UniFi Site Manager sowie ein komplett überarbeiteter Hotspot.

Kern des Updates sind die sogenannten SuperNets. Sie fungieren als übergeordnete VLAN-Abstraktion für die gesamte Organisation und legen für jeden Standort automatisch ein eigenes, eindeutiges Subnetz an. So lassen sich VLANs per SD-WAN standortübergreifend teilen, ohne dass sich Adressbereiche überschneiden. Ergänzt werden die SuperNets durch Blueprints. Damit definieren Administratoren Routing-, WLAN-, Switching- und Content-Filter-Richtlinien einmal zentral und verteilen sie auf beliebig viele Standorte. Die Einhaltung lässt sich anschließend an einer Stelle prüfen. Ubiquiti spricht von Deployments über "tausende Standorte" hinweg, dabei können optional auch nur einzelne Einstellungen ausgerollt werden.

In den Release Notes zur Version 11.1.58 taucht der Begriff Blueprints selbst nicht auf. Dort ist von der Orchestration Engine die Rede, die nun Device-Templates, Hotspot-Einstellungen, statische Routen sowie Port-Profile unterstützt. Standorte mit zentralen Firewall-Richtlinien dürfen zusätzlich lokale Regeln nutzen.

Switch-Templates mit Port-Automationen

Neu sind außerdem Device-Templates für Switches samt Port-Profilen und Port-Automationen. Switches werden mit einer vordefinierten Konfiguration ausgerollt, unterstützte Modelle konfigurieren sich beim Hinzufügen neuer Geräte oder Standorte selbst (Zero-Touch-Provisioning). Wird an einem Port ein passendes Endgerät erkannt, übernimmt der Switch automatisch die hinterlegten Port-Einstellungen. Laut Release Notes erfolgt die Zuordnung anhand des Herstellers bzw. des MAC-OUI des angeschlossenen Geräts.

Eine Liste der unterstützten Switches nennt Ubiquiti bislang nicht.

Die Hotspot-Engine für Gästennetze hat Ubiquiti neu aufgebaut. Sie soll mehr Spielraum bei der Authentifizierung und bei Captive-Portal-Integrationen bieten. Für Hotels lassen sich Portal-Felder an externe Property-Management-Systeme anbinden. Für Mehrparteienhäuser (MDU) und Campus-Netze kommen Private Pre-Shared Keys (PPSK) hinzu, die Gäste selbst verwalten. Jeder Gast legt sein eigenes WLAN-Passwort fest und erhält Zugriff auf ein eigenes, privates VLAN. In den Release Notes heißt das „Personal Password for Each Guest“, ergänzt um die Option "Isolate Guests". Sprich, alle eingebundenen Geräte der Gäste können einander nicht sehen und keine Kommunikation aufbauen.

Weitere Hotspot-Neuerungen laut Release Notes:

Gäste-E-Mail-Adressen erfassen und als CSV exportieren oder per Webhook weiterreichen

Webhook-Benachrichtigung, wenn ein Gästezugang endet

Externe Autorisierung mit eigenen Feldern, etwa einer Studierenden-ID

Walled-Garden-Links auf der Landing Page, „Powered by UniFi“ abschaltbar

Widerruf für Offline-Gäste greift sofort auf APs und Gateways

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WAN-VLANs, Wake-on-LAN und mehr

Abseits des Enterprise-Fokus enthält die UniFi Network Application 11.1 einige Funktionen, die auch Heimanwender und kleine Büros interessieren dürften. Sie finden sich nur in den offiziellen Release Notes, nicht im Ankündigungs-Blog.

WAN-VLANs: Die Internet-Einstellungen unterstützen nun mehrere VLANs auf demselben Port, dazu kommt eine Option für Passthrough-VLANs.

Die Internet-Einstellungen unterstützen nun mehrere VLANs auf demselben Port, dazu kommt eine Option für Passthrough-VLANs. Wake-on-LAN: Kabelgebundene Clients lassen sich aufwecken, sofern das Gerät WoL in BIOS/UEFI bzw. Energieeinstellungen aktiviert hat und der Netzwerkadapter im Ruhezustand versorgt bleibt.

Kabelgebundene Clients lassen sich aufwecken, sofern das Gerät WoL in BIOS/UEFI bzw. Energieeinstellungen aktiviert hat und der Netzwerkadapter im Ruhezustand versorgt bleibt. Live Flows: Unterstützung für eine größere Anzahl an Live Flows, setzt UniFi OS Gateway 6.1 oder neuer voraus.

Unterstützung für eine größere Anzahl an Live Flows, setzt UniFi OS Gateway 6.1 oder neuer voraus. Traffic Flows: Filter nach Threat-Signaturen, einstellbares Aktualisierungsintervall für historische Flows.

Filter nach Threat-Signaturen, einstellbares Aktualisierungsintervall für historische Flows. Alarme und Logs: Neue Alarme für SIM-Wechsel bei 5G-Geräten, Client-Roaming und AP-Kanalwechsel; Log-Einträge bei Änderung der öffentlichen WAN-IP und für Matter-Geräte.

Neue Alarme für SIM-Wechsel bei 5G-Geräten, Client-Roaming und AP-Kanalwechsel; Log-Einträge bei Änderung der öffentlichen WAN-IP und für Matter-Geräte. Sonstiges: Firmware-Revert für U5G-Geräte, Verbesserungen an Channel AI, weniger unnötige SD-WAN-Tunnel-Neuverbindungen auf Failover-Hubs beim Hinzufügen von Spokes sowie zahlreiche Bugfixes, etwa für MC-LAG, Shadow Mode und falsche Portnummern bei QSFP28.

Verfügbarkeit und komplette Changelog

UniFi Network Application 11.1.58 wird seit dem 24. November 2026 als Release Candidate in Wellen verteilt und ist daher noch nicht bei allen Nutzern sichtbar. Im offiziellen Kanal steht weiterhin Version 11.0.104 bereit. Wer selbst hostet, dem empfiehlt Ubiquiti den Wechsel auf den UniFi OS Server, die klassische Network Application gilt seit Version 11 als Legacy. Wer noch von der Network Application 10.x kommt, sollte die Hinweise zu Version 11 beachten: Beim Wechsel auf PostgreSQL geht die bisherige Statistikhistorie verloren und das USG wird nicht mehr unterstützt. Gleichzeitig wird automatisch auf die Zone-Based-Firewall umgestellt.

In produktiven Umgebungen gilt unverändert die Empfehlung, das finale Release abzuwarten.

Verbesserungen:

Added a Firmware Revert option for U5G devices.

Added support for local Firewall Policies when using Orchestration Engine Firewall Policies.

Added a Refresh Interval option to Historical Flows.

Added device progress indicators to Topology.

Added System Log events for public WAN IP address changes.

Added alarms for 5G SIM changes, client roaming, and AP channel changes.

Added Threat Signature filtering to Traffic Flows.

Added usage statistics to Object-Oriented Networking objects.

Added support for larger Live Flows counts. Requires UniFi OS Gateway 6.1 or newer.

Added System Logs for Matter devices.

Added support for saving IGMP Querier addresses on non-querier switches.

Added Port Automations to automatically apply Port Profiles based on the connected device's vendor or MAC OUI.

Added a Wake-on-LAN option for wired clients.

Wake-on-LAN must be supported and enabled in the device's settings, such as its power settings or BIOS/UEFI. The device must remain connected to power, with its network adapter powered while asleep or shut down.

Improved Internet settings.

Added support for multiple VLANs on the same port.

Added a Passthrough VLANs setting.

Improved the Hotspot user experience.

Added a Personal Password for Each Guest option to generate unique passwords for guests to use across their devices.

Added an Isolate Guests option to assign each Personal WiFi guest to a separate network.

Added Guest Details to the Clients and Guests side panels.

Added an option to collect guest email addresses and export them via CSV or send them through Webhooks.

Added Webhook notifications when guest access ends.

Added CSV export and custom date selection.

Added support for custom fields, such as Student ID, in External Authorization.

Added support for Walled Garden links in Hotspot Landing Page settings.

Added an option to remove Powered by UniFi from the Hotspot Landing Page.

Improved External Authorization integration.

Improved guest data limit enforcement accuracy.

Improved guest authorization handling so revoking access for offline guests takes effect immediately on access points and gateways.

Improved the Orchestration Engine.

Added Device Template support.

Added Hotspot support.

Added Supernets support, allowing automatic subnet generation to prevent overlaps across sites.

Added Static Route support.

Added Port Profiles and Port Automations support.

Improved DHCP Guarding by synchronizing the configured IP address with the gateway IP for existing automatically created networks.

Improved Object creation by previewing automatically generated objects before saving.

Improved Channel AI.

Improved SD-WAN stability by preventing unnecessary tunnel reconnections on failover hubs when adding spokes.

Improved mesh adoption to prevent changes to Mesh Parent settings on other access points.

Improved statistics engine resiliency.

Improved application stability.



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