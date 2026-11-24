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Google gestaltet die Startseite seiner Suchmaschine um und rückt dabei die künstliche Intelligenz noch weiter in den Mittelpunkt. Neben einer neuen Seitenleiste für bisherige KI-Recherchen führt der Konzern zusätzliche Gemini-Funktionen ein. Gleichzeitig verschwindet die klassische Schaltfläche "Google-Suche", die künftig durch einen KI-Button ersetzt wird. Die herkömmliche Websuche bleibt allerdings weiterhin über die Eingabetaste erreichbar.

Die neue Oberfläche wird weltweit für Desktop-Nutzer eingeführt. Eine ausklappbare Seitenleiste ermöglicht angemeldeten Anwendern zusätzlich den direkten Zugriff auf ihre zuletzt durchgeführten Suchanfragen im KI-Modus. Frühere Recherchen lassen sich damit fortsetzen, ohne erneut von vorn beginnen zu müssen. Ferner bietet die Seitenleiste Verknüpfungen zu Gemini und den sogenannten Gemini-Notebooks, die zuvor noch unter dem Namen NotebookLM bekannt waren.

Auf der Startseite erscheinen für angemeldete Nutzer außerdem drei neue KI‑Funktionen. Über entsprechende Schaltflächen lassen sich Bilder generieren, Dokumente analysieren oder Ideen entwickeln. Sämtliche Funktionen greifen auf Google Gemini zurück. Nach Angaben von Google sind die Änderungen eine Reaktion auf ein verändertes Suchverhalten der Nutzer, bei dem zunehmend komplexe Fragestellungen über mehrere aufeinanderfolgende Anfragen bearbeiten werden.

Eine weitere Neuerung betrifft den KI-Modus selbst. Mit sogenannten temporären Threads können Nutzer künftig Recherchen durchführen, ohne dass diese im persönlichen Suchverlauf erscheinen oder spätere Empfehlungen beeinflussen. Die Sitzungen sollen unabhängig von bisherigen Kontopräferenzen funktionieren und sich über ein Symbol in der oberen rechten Ecke des KI-Modus starten lassen. Nach dem Schließen werden die temporären Unterhaltungen laut Google gelöscht.

Die temporären Threads sollen weltweit sowohl auf Desktop-Computern als auch auf mobilen Geräten verfügbar werden. Unterstützt werden sämtliche Sprachen, in denen der KI-Modus bereits angeboten wird.

Mit der Neugestaltung entwickelt Google seine Suchmaschine zunehmend hin zu einem KI-gestützten Recherchewerkzeug. Für Webseitenbetreiber könnte dies allerdings zusätzliche Nachteile mit sich bringen. Werden Informationen direkt in der Suche zusammengefasst und beantwortet, sinkt die Zahl der Besuche auf den ursprünglichen Webseiten. Damit könnten insbesondere werbefinanzierte Angebote weitere Reichweite und Einnahmen verlieren.