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Mozilla wirft Apple vor, die Einführung einer vollwertigen Firefox-Version für iOS trotz entsprechender EU-Vorgaben weiterhin zu behindern. Zwar muss der iPhone-Hersteller seit 2024 alternative Browser-Engines zulassen, doch die dafür geltenden Bedingungen seien nach Ansicht von Mozilla praktisch nicht umsetzbar. Bislang ist deshalb kein einziger iOS-Browser erschienen, der ohne Apples WebKit-Engine auskommt.

Hintergrund ist der Digital Markets Act (DMA), mit dem die Europäische Union unter anderem den Wettbewerb zwischen Webbrowsern stärken will. Apple hat seine Plattform daraufhin grundsätzlich für alternative Browser-Engines zu öffnen. Im Zuge dessen wollte Mozilla die Möglichkeit nutzen, um Firefox auch auf dem iPhone mit der hauseigenen Gecko-Engine anzubieten. Bislang verwendet die iOS-Version wie Safari weiterhin WebKit, wodurch bestimmte Firefox-Funktionen, insbesondere die von anderen Plattformen bekannte Erweiterungsunterstützung, fehlen.

Als wesentliches Hindernis nennt Mozilla Apples Vorgaben für die Veröffentlichung entsprechender Apps. Demnach darf die bestehende Firefox-Anwendung nicht einfach per Update von WebKit auf Gecko umgestellt werden. Stattdessen müsste Mozilla eine vollständig separate App entwickeln und im App Store anbieten. Bestehende Nutzer müssten diese anschließend erst selbst installieren und ihre Lesezeichen, Passwörter sowie den Browserverlauf übertragen.

Nach Einschätzung von Mozilla schreckt ein solcher Wechsel zahlreiche Anwender ab. Seit der Einführung des verpflichtenden Browser-Auswahlbildschirms in der EU erfreut sich Firefox wachsender Beliebtheit. Laut Mozilla haben sich seit 2024 bereits Millionen neue Nutzer für Firefox entschieden. Die tägliche Nutzung des Browsers unter iOS habe sich seitdem verdoppelt. Gerade deshalb sei eine derartige Regelung, wie Apple sie praktiziert, problematisch.

Ähnliche Einschränkungen gelten abseits der EU etwa auch in Japan, wo Apple alternative Browser-Engines seinerseits zulassen muss. Mozilla kritisiert dabei explizit, dass die formale Öffnung der Plattform bislang keine tatsächliche Konkurrenz auf technischer Ebene ermöglicht habe. Der Entwickler bemühe sich seit fast drei Jahren um praktikablere Bedingungen, bislang jedoch weitgehend erfolglos.

Apple begründet die strengen Zulassungsbedingungen unter anderem mit Sicherheits- und Datenschutzanforderungen. Mozilla hält dagegen, dass die Vorschriften unabhängige Browseranbieter unverhältnismäßig benachteiligten. Das Unternehmen will sich deshalb weiterhin für eine Lockerung der Bedingungen einsetzen. Wann eine iOS-Version von Firefox mit Gecko-Engine erscheinen könnte, bleibt offen.