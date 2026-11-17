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YouTube verändert die Berechnung seiner öffentlichen Aufrufzahlen und berücksichtigt ab sofort auch mehrere Zuschauer, die gemeinsam ein Video auf einem Fernseher ansehen. Die sogenannten Co-Views sollen die tatsächliche Reichweite von Videos besser abbilden. Bisher wurde eine Wiedergabe auf einem TV-Gerät unabhängig von der Anzahl der anwesenden Personen lediglich als ein Aufruf gezählt. Mit der neuen Methode können entsprechend höhere Aufrufzahlen entstehen, ohne dass sich die Anzahl der tatsächlichen Wiedergaben verändert.

Da YouTube nicht unmittelbar feststellen kann, wie viele Personen vor einem Fernseher sitzen, setzt die Plattform auf ein statistisches Schätzmodell. Dieses berücksichtigt unter anderem demografische Muster, Metadaten der Videos und die jeweiligen Wiedergabezeiten. Auf dieser Grundlage wird ermittelt, wie viele zusätzliche Zuschauer eine Wiedergabe wahrscheinlich verfolgt haben. Nach Angaben von Google kommen dabei weder Kameras noch Mikrofone oder andere Gerätesensoren zum Einsatz.

Für die Kanalbetreiber führt YouTube die Kennzahl "Co-Viewing-Rate" ein. Sie ist in YouTube Studio Insights im erweiterten Modus unter "Gerätetyp" abrufbar und gibt an, wie stark gemeinsam angesehene Videos die Aufrufzahlen beeinflussen. Ein Wert von 1,10 bedeutet beispielsweise, dass bei 1.000 regulären TV-Aufrufen weitere 100 geschätzte Aufrufe durch zusätzliche Zuschauer hinzukommen.

Die Änderung betrifft ausschließlich Wiedergaben auf Fernsehern. Auf Smartphones, Tablets und Computern bleibt es bei der bisherigen Zählweise mit einem Aufruf pro Stream. Für YouTube-Creator könnten die zusätzlichen Reichweitendaten aber insbesondere bei Kooperationen mit Werbepartnern relevant werden, da sie die geschätzte Zahl der erreichten Personen besser darstellen kann. Auf die Monetarisierung hat die Umstellung hingegen keinen Einfluss. Weder die Einnahmen aus Werbung noch die Umsatzbeteiligung oder die Voraussetzungen für das YouTube-Partnerprogramm sollen sich durch die zusätzliche Erfassung ändern.

YouTube begründet die Anpassung mit der wachsenden Bedeutung des Fernsehers als Wiedergabegerät. Nach Unternehmensangaben werden weltweit täglich mehr als eine Milliarde Stunden YouTube-Inhalte auf TV-Bildschirmen konsumiert. Mit der neuen Zählweise will die Plattform die Reichweitenmessung stärker an etablierte Standards der Fernsehbranche angleichen.