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Google erweitert seinen Kartendienst Maps um den KI-Assistenten Ask Maps, der ab sofort auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeführt wird. Die auf Googles Gemini-Modellen basierende Funktion soll komplexe Suchanfragen in natürlicher Sprache beantworten und so die Planung von Reisen und Ausflügen vereinfachen. Insgesamt wird Ask Maps in mehr als 30 europäischen Ländern eingeführt. Google bezeichnet die Neuerung dabei als größtes Update seines Kartendienstes seit über einem Jahrzehnt.

Anders als bei der klassischen Kartensuche können Nutzer ihre Anforderungen mit Ask Maps direkt als Frage formulieren. Beispielsweise lässt sich so nach einem öffentlichen Tennisplatz mit Flutlicht für den Abend oder einem Ort zum schnellen Aufladen des Smartphones suchen. Ask Maps gleicht die Anfragen dann mit den verfügbaren Kartendaten ab und schlägt passende Orte vor. Als Grundlage dienen dabei Informationen zu mehr als 300 Millionen Standorten weltweit sowie Bewertungen und Beiträge von über 500 Millionen Nutzern.

Eine weitere wichtige Funktion ist die KI-gestützte Reiseplanung. Ask Maps kann individuelle Tages- und Reisepläne erstellen und mit Sehenswürdigkeiten, Zwischenstopps und Empfehlungen kombinieren. Zusätzlich können noch aktuelle Informationen zum Wetter und zu Parkmöglichkeiten an den jeweiligen Stationen berücksichtigt werden. Die vorgeschlagenen Orte werden dann direkt auf der Karte dargestellt, sodass sich daraus eine Route zusammenstellen lässt.

Auch bereits gespeicherte Favoritenlisten lassen sich künftig über natürliche Sprache durchsuchen. Nutzer können beispielsweise erfragen, welche Restaurants aus ihrer persönlichen Merkliste kurzfristig Platz für fünf Personen bieten. Die KI berücksichtigt die hinterlegten Orte und verfügbare Informationen zu den jeweiligen Betrieben, ohne dass sämtliche Einträge vom Nutzer manuell durchsucht werden müssen.

Die Ergebnisse können auf persönliche Vorlieben abgestimmt werden, sofern die entsprechenden Einstellungen aktiviert sind. Ask Maps greift dafür unter anderem auf gespeicherte Orte und bisherige Aktivitäten zurück. Die Funktion wird schrittweise in der Google-Maps-App für Android und iOS bereitgestellt.