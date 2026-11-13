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Seit Donnerstagabend kämpft Microsoft mit einer der größten Störungen von Microsoft 365 in diesem Jahr. Outlook und Exchange Online sind in vielen Regionen kaum erreichbar, auch Teams, Copilot und mehrere Admin-Werkzeuge schwächeln. Am Freitagmorgen ist das Problem noch immer nicht vollständig behoben, Microsoft spricht selbst von einer Erholung, die nicht wie erhofft verläuft. Die ersten Meldungen tauchten am Donnerstag, 12. November, gegen Mittag US-Ostküstenzeit auf, bei uns also am frühen Abend.

Microsoft bestätigte kurz vor 19 Uhr MEZ, man untersuche Probleme beim Zugriff auf Exchange-Online-Postfächer, zunächst mit Schwerpunkt auf Nord- und Südamerika. Kurz darauf erreichte Downdetector mit knapp 130.000 Meldungen allein zu Outlook seinen Höchststand. Im Laufe des Abends weitete Microsoft die Warnung aus: Betroffen sein könnten Nutzer in allen Weltregionen. Laut Downdetector gingen Meldungen aus 74 Ländern ein. In der Nacht, als in Asien und Australien der Arbeitstag begann, zogen die Beschwerden dort entsprechend an.

In der Nacht zum Freitag räumte Microsoft auf X ein, dass die bisherigen Maßnahmen nicht die erwartete Wirkung zeigen. Server, die wieder in Betrieb genommen wurden, kippten unter Last erneut weg. Am Freitagmorgen meldeten Nutzer weiterhin Probleme, eine verbindliche Prognose für die vollständige Wiederherstellung gab es bis Redaktionsschluss nicht.

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Eine abschließende Ursache nennt Microsoft noch nicht, die Updates zeichnen aber ein recht klares Bild. Eine größere Zahl von Servern fiel unerwartet aus, die verbleibende Infrastruktur musste den Verkehr allein schultern. Microsoft betont dabei, dass es sich nicht um einen allgemeinen Anstieg der Nutzung handelt.

In einem Update von 02:06 Uhr mitteleuropäischer Zeit hieß es, ein Prozess, der für den Aufbau sicherer Verbindungen zuständig ist, sei überlastet. Die betroffenen Server konnten Anfragen dadurch nicht mehr verarbeiten und fielen durch die automatischen Health-Checks. Parallel nahm Microsoft eine kürzlich ausgerollte Änderung an der Netzwerkkonfiguration zurück, die zeitlich mit dem Beginn der Störung zusammenfiel. Ob sie tatsächlich der Auslöser war, ist noch offen.

Als Gegenmaßnahmen nennt Microsoft unter anderem gestoppte Deployments, Neustarts, die Umleitung von Traffic weg von den betroffenen Systemen und das Neuaufsetzen einzelner Server mit einer älteren Softwarekonfiguration. Zeitweise begrenzt der Konzern außerdem, welche Art von Verkehr die angeschlagene Infrastruktur überhaupt erreichen darf. Einen Angriff schließt Microsoft nach derzeitigem Stand aus: Laut Manager Charles Lamanna gibt es keine Hinweise auf böswillige Aktivitäten.

Welche Microsoft-365-Dienste sind betroffen? Bereich Was nicht oder nur teilweise funktioniert Outlook / Exchange Online Postfächer im Browser, in der Desktop-App und über Drittclients nicht erreichbar, Mailzustellung verzögert Teams Chats, Kalender und Einladungen; Calls und Meetings liefen teils weiter Copilot Keine Antworten, kein Zugriff auf Mails, Kalender und Dateien SharePoint / OneDrive Funktionen, die auf Exchange aufbauen, Zugriffsprobleme Graph API Timeouts bei Abfragen von Mail-, Kalender- und Kontaktdaten Admin und Sicherheit Admin Center, Defender XDR, Defender for Office 365, Intune, Purview teilweise nicht erreichbar

Für Microsoft ist es nicht der erste größere Aussetzer in diesem Jahr. Bereits am 22. Januar legte ein Problem in der nordamerikanischen Infrastruktur Outlook, Defender und Purview für fast zehn Stunden lahm. Mitte März folgte die nächste Störungswelle, Ende August sorgte ein Fehler in einer zentralen Authentifizierungskonfiguration für einen mehrstündigen Ausfall von Exchange Online.

Dieses Mal wiegt die Sache jedoch deutlich schwerer. Die Störung erstreckt sich über mehrere Zeitzonen und damit über mehrere Arbeitstage und die ersten Gegenmaßnahmen haben nicht gegriffen. Für Unternehmen, die komplett auf Microsoft 365 setzen, ist das einmal mehr ein Anlass, die eigene Abhängigkeit und Notfallkommunikation zu überdenken. Wir werden diese News aktualisieren, sobald Microsoft die Wiederherstellung bestätigt oder Details zur Ursache nennt.