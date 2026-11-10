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Google hat ein neues Sicherheitsupdate für Chrome veröffentlicht, mit dem insgesamt neun Schwachstellen im Browser beseitigt werden. Besonders dringlich ist die Aktualisierung aufgrund einer Sicherheitslücke, die nach Angaben des Unternehmens bereits aktiv für Angriffe ausgenutzt wird. Betroffen sind dabei die Desktop-Versionen des Browsers für Windows, macOS und Linux. Auch Nutzer anderer Chromium-basierter Browser sollten auf entsprechende Sicherheitsupdates achten.

Die bereits angegriffene Schwachstelle wird unter der Kennung CVE-2026-125350 geführt und von Google mit einem hohen Schweregrad eingestuft. Sie befindet sich in einer Komponente, die für die Verarbeitung von XML-Daten zuständig ist. Ein anonymer Sicherheitsforscher hatte den Fehler erst am 6. November 2026 an Google gemeldet.

Technisch handelt es sich um eine sogenannte Use-after-free-Schwachstelle. Solche Fehler entstehen, wenn eine Anwendung weiterhin auf einen Speicherbereich zugreift, obwohl dieser zuvor freigegeben wurde. Unter bestimmten Umständen können Angreifer die daraus resultierende fehlerhafte Speicherverarbeitung ausnutzen, um Daten zu manipulieren, einen Programmabsturz herbeizuführen oder eigenen Programmcode auszuführen.

Im Fall von Chrome betrifft der Fehler die XML-Verarbeitung. Dabei handelt es sich um eine Technik zur strukturierten Darstellung und Übertragung von Daten, die unter anderem von Webanwendungen verwendet wird. Eine Schwachstelle in einer solchen Browserkomponente ist besonders problematisch, da der Browser regelmäßig Inhalte verarbeitet, die von externen Servern stammen und damit nicht grundsätzlich als vertrauenswürdig gelten können.

Welche konkreten Angriffsmöglichkeiten CVE-2026-125350 eröffnet, hat Google bislang nicht vollständig offengelegt. Der Konzern bestätigt lediglich, dass ein funktionsfähiger Exploit existiert und bereits außerhalb von Testumgebungen eingesetzt wird. Ob Angreifer dafür eine speziell präparierte Webseite verwenden oder eine zusätzliche Nutzerinteraktion erforderlich ist sowie weitere Schwachstellen miteinander kombiniert werden müssen, ist derzeit unbekannt.

Die neue Sicherheitsaktualisierung wird über den Stable-Kanal von Chrome verteilt. Für Windows und macOS stehen die Versionen 157.0.8103.50, bzw. 157.0.8103.51 bereit. Unter Linux lautet die korrigierte Versionsnummer 157.0.8103.50. Google verteilt die Aktualisierung schrittweise, weshalb sie nicht zwangsläufig auf allen Systemen gleichzeitig automatisch installiert wird.