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Die kritische Lücke CVE-2026-98432 im Linux-Kernel betrifft potenziell Millionen von Routern, denn fast alle Heimrouter laufen im Kern unter Linux. Einen Patch gegen diese kritische Sicherheitslücke gibt es bislang nur von wenigen Herstellern. Für die meisten Nutzer ist die Lage dennoch beherrschbar und abgemildert, solange der Router oder gehostete Dienste aus dem Internet nicht erreichbar ist/sind.

Die Sicherheitslücke CVE-2026-98432 steckt im Linux-Kernel, genauer in dem Teil, der neue Netzwerkverbindungen annimmt. Ein Angreifer braucht weder Passwort noch Zugang. Es reicht, dem Gerät speziell präparierte Verbindungsanfragen zu schicken. Im schlimmsten Fall stürzt das Gerät ab oder der Angreifer übernimmt es komplett. Das Kernel-Team bewertet die Lücke mit 9,8 von 10 Punkten entsprechend sehr hoch. Betroffen sind alle Kernel ab Version 4.4, also aus den vergangenen rund zehn Jahren. Sicherheitsforscher von Anthropic haben einen funktionierenden Angriff entwickelt, ihn aber nicht veröffentlicht. Angriffe in freier Wildbahn sind bislang nicht bekannt.

Bestätigt und gepatcht hat die Lücke bislang nur Ubiquiti für ihre Gateway-Modelle (siehe unten). Bei allen anderen Herstellern lässt sich die Betroffenheit nur abschätzen: Wer Linux mit einem Kernel ab 4.4 einsetzt und den Fix noch nicht eingebaut hat, ist potenziell verwundbar. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht der betroffenen Systeme:

Betroffene Router-Systeme (Stand: 04.11.2026) Hersteller / System Basis Einschätzung Patch-Stand Ubiquiti UniFi (Cloud Gateways, Dream Machines) Linux Betroffen, vom Hersteller bestätigt UniFi OS 5.1.35, noch als Release Candidate AVM FRITZ!Box Linux Wahrscheinlich betroffen Keine Herstellerangabe gefunden ASUS (ASUSWRT) Linux Wahrscheinlich betroffen Keine Herstellerangabe gefunden TP-Link, Netgear, Telekom Speedport Linux Wahrscheinlich betroffen, je nach Modell Keine Herstellerangabe gefunden OpenWrt und darauf basierende Router Linux (OpenWrt) Wahrscheinlich betroffen Keine Projektangabe gefunden MikroTik RouterOS 7 Linux-Kernel Wahrscheinlich betroffen Keine Herstellerangabe gefunden pfSense, OPNsense FreeBSD Nicht betroffen – Ältere Router mit Kernel vor 4.4 Linux 2.6/3.x Von dieser Lücke nicht betroffen –

Erreichbarbeit von außen ein Problem

Ein verwundbarer Router ist erst dann in Gefahr, wenn ein Angreifer ihn auch erreichen kann. Im Auslieferungszustand blocken die meisten Heimrouter Verbindungsanfragen aus dem Internet. Die Sicherheitslücke liegt dann zwar im Gerät, ist von außen aber nicht ausnutzbar.

Kritisch wird es, sobald Funktionen für den Fernzugriff aktiv sind: etwa MyFRITZ oder der HTTPS-Fernzugang bei der FRITZ!Box, der Web-Zugriff aus dem Internet bei ASUS oder ein VPN-Server, der über TCP arbeitet. WireGuard nutzt dagegen UDP und ist nicht betroffen. Im Heimnetz selbst ist praktisch jeder Router erreichbar. Ein Risiko entsteht dort aber nur, wenn bereits ein Gerät im Netz kompromittiert ist, zum Beispiel eine schlecht gewartete Smart-Home-Komponente.

Gegenmaßnahmen ohne Patch

Zunächst einmal sollte keine Panik ausbrechen, gleichzeitig sollte man diese Lücke aber auch nicht kleinreden. Bis es einen Fix gegen diese Lücke gibt, ergeben sich folgende Maßnahmen, um die Lücke abzumildern:

Fernzugriff auf den Router prüfen und abschalten, wenn er nicht gebraucht wird

VPN-Zugang wenn möglich auf WireGuard umstellen

Automatische Firmware-Updates aktivieren

In den kommenden Wochen auf Sicherheitsupdates des Herstellers achten und sie zeitnah einspielen

Bisher liefert laut unserer Recherche ausschließlich Ubiquiti ein Sicherheitsupdate für UniFi OS:

