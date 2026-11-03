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Ubiquiti erweitert sein UniFi-Ökosystem um einen hauseigenen Cloud-Speicher-Dienst. UniFi Cloud Storage legt ausgewählte Kamera-Ereignisse aus UniFi Protect und Backups aus UniFi Drive als zweite Kopie außer Haus ab. Der Preis liegt bei 5 US-Dollar pro TB und Monat, Gebühren für den Datenabruf (Download der Daten) fallen laut Hersteller nicht an.

Mit UniFi Cloud Storage bietet Ubiquiti erstmals einen eigenen Cloud-Dienst für die Datensicherung an. Vorgestellt hat der Hersteller den Dienst am Montag im offiziellen UniFi-Blog. Bislang mussten UniFi-Nutzer für eine Off-Site-Kopie auf Fremdanbieter zurückgreifen: Protect konnte Aufnahmen etwa auf Google Drive, OneDrive oder ein NAS archivieren, UniFi Drive sichert unter anderem zu Amazon S3, Backblaze B2 und Wasabi. Nun hält Ubiquiti den Speicher selbst vor und bindet ihn direkt in die eigenen Anwendungen ein.

In UniFi Protect richtet sich der Dienst an die Archivierung von Smart-Detection-Ereignissen, also etwa erkannten Personen oder Fahrzeugen. Nach der Aktivierung von UniFi Cloud Storage lässt sich die Archivierung direkt in Protect einschalten, eine separate App ist nicht nötig. Die Ereignisse werden anschließend automatisch als zweite Kopie außerhalb des eigenen Netzwerks abgelegt.

Gespeichert werden generell nur die Ereignisse, die der Nutzer zur Archivierung auswählt. Die Daueraufzeichnung bleibt wie gewohnt lokal auf dem Recorder und ohne Abo. Damit ändert Ubiquiti nichts am bisherigen Grundprinzip von Protect, sondern ergänzt eine kostenpflichtige Absicherung gegen den Verlust oder Diebstahl des Aufzeichnungsgeräts. Der zweite Baustein betrifft UniFi Drive, die Speicher-Software der UNAS-Systeme. Hier lässt sich UniFi Cloud Storage als zusätzliches Ziel für Cloud-Backups in die bestehende Konfiguration einbinden. Ubiquiti verweist ausdrücklich auf die 3-2-1-Regel: drei Kopien der Daten auf zwei unterschiedlichen Speichermedien, davon eine außer Haus. Die Off-site-Kopie soll vor lokalen Ausfällen, Diebstahl und Katastrophen schützen.

Auf archivierte Ereignisse und gesicherte Dateien greifen Nutzer gemeinsam über den UniFi Site Manager zu. Dort lassen sich die Inhalte durchsuchen und Dateien sowie Aufnahmen direkt aus dem Archiv herunterladen. Auch die Speicherbelegung und die anfallenden Kosten werden im Site Manager angezeigt.

Abgerechnet wird nach tatsächlich belegtem Speicherplatz: Ubiquiti verlangt fünf US-Dollar pro TB und Monat. Gebühren für das Herunterladen oder Abrufen der Daten erhebt der US-amerikanische Hersteller nach eigenen Angaben nicht. Gerade dieser Punkt ist bei vielen Cloud-Speichern ein eigener, oft schwer kalkulierbarer Kostenfaktor, etwa wenn nach einem Ausfall größere Datenmengen wiederhergestellt werden müssen.

Noch offene Fragen

Trotz der Ankündigung bleiben zentrale Fragen unbeantwortet. Weder im offiziellen Blogbeitrag noch in ersten Berichten finden sich Angaben zu:

einem Euro-Preis und der Verfügbarkeit in Deutschland, bzw. der EU

den Standorten der Rechenzentren

der Verschlüsselung, insbesondere ob Daten bereits auf dem Gerät verschlüsselt werden

den Voraussetzungen an Hardware sowie an die Versionen von Protect und Drive

einer kostenlosen Testphase oder einem Free-Tarif

Aufbewahrungsfristen und Größenlimits

Details zur Abrechnung wie Abrechnungszyklus, Mindestbeträgen oder anteiliger Berechnung

Für Nutzer in Deutschland sind vorwiegend Rechenzentrumsstandort und Verschlüsselung entscheidend, da bei Kameraaufnahmen schnell personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO betroffen sind.