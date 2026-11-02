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Google plant die robots.txt-Datei als Grundlage für einen branchenweit einheitlichen Standard zur Kontrolle von KI-Trainingsdaten zu etablieren. Webseitenbetreiber sollen so künftig mit einer einzigen Anweisung festlegen können, ob ihre Inhalte für das Training generativer KI-Modelle verwendet werden dürfen oder nicht. Der Konzern unterstützt damit einen Vorschlag, der derzeit bei der Internet Engineering Task Force (IETF) ausgearbeitet wird. Auch Microsoft, OpenAI und Anthropic beteiligen sich an der Initiative.

Bislang müssen Webseitenbetreiber unterschiedliche Regeln für die einzelnen KI-Anbieter hinterlegen, wenn sie verhindern wollen, dass ihre Inhalte zum Training von Sprachmodellen verwendet werden. Dafür stellen die Unternehmen bisher eigene Crawler beziehungsweise entsprechende Steuerungsmöglichkeiten bereit. Google etwa verwendet seit 2023 den Steuerungseintrag Google-Extended, während andere Anbieter eigene Kennungen einsetzen. Gerade für größere Webseiten und Nachrichtenportale bedeutet dies aber zusätzlichen Verwaltungsaufwand.

Der neue Ansatz sieht vor, die bestehenden Mechanismen durch ein gemeinsames Steuersignal zu ergänzen. Dieses soll innerhalb der robots.txt-Datei hinterlegt werden, die bereits seit Jahrzehnten zur Steuerung automatisierter Webseitenzugriffe verwendet wird. Der vorgeschlagene Eintrag trägt dabei die Bezeichnung "__usage_ai-training" und ermöglicht es, die Verwendung bestimmter Inhalte für das Training generativer KI-Modelle anbieterübergreifend auszuschließen.

Anders als herkömmliche Crawler-Regeln beschreibt das neue Signal nicht einen bestimmten Webcrawler, sondern den vorgesehenen Verwendungszweck der abgerufenen Inhalte. Webseitenbetreiber könnten damit beispielsweise die Nutzung ihrer gesamten Domain für KI-Trainingszwecke untersagen, während einzelne Verzeichnisse weiterhin freigegeben bleiben. Die Regelung soll dann von allen beteiligten KI-Unternehmen nach denselben Grundsätzen interpretiert werden.