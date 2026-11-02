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In Frankreich könnte der Datenverkehr im Internet künftig besteuert werden. Einen entsprechenden Vorstoß der Sozialistischen Partei hat die französische Nationalversammlung am vergangenen Freitag angenommen. Die geplante Steuer soll Unternehmen betreffen, die über ihre Server Inhalte für Nutzer in Frankreich bereitstellen. Für jedes Gigabyte an Daten, das an französische Endkunden übertragen wird, wäre demnach eine Abgabe von 5,5 Cent fällig.

Laut Schätzung der französischen Telekommunikationsbehörde ARCEP fallen im französischen Netz rund 200 Milliarden Gigabyte pro Jahr (oder 200 Exabyte) an Daten an. Dafür hauptverantwortlich sein sollen CDNs (Content Delivery Network) wie Akamai, aber auch die Unternehmen wie Amazon, Google, Netflix, Meta und weitere direkt über ihre eigenen Server.

Die geplante Abgabe soll auf maximal 2 % des weltweiten Gesamtumsatzes eines Inhalteanbieters beziehungsweise 15 % seines in Frankreich erwirtschafteten Umsatzes begrenzt werden. Als Berechnungsgrundlage dient dabei ausdrücklich der Umsatz und nicht der erzielte Gewinn. Schätzungen zufolge könnte die Steuer dem französischen Staat zusätzliche Einnahmen von rund 10 Milliarden Euro bescheren.

Um den Datenverkehr erfassen zu können, müssen die Internetprovider diesen anonymisiert erfassen. Datenschutzrechtliche Bedenken sehen die Antragsteller dabei nicht. Ihrer Darstellung zufolge sollen weder die übertragenen Inhalte analysiert noch personenbezogene Daten erfasst oder ausgewertet werden.

Problematisch ist zudem, dass der Gesetzesvorschlag keinerlei Ausnahmen für kleine Unternehmen oder Anbieter mit geringem Datenverkehr vorsieht. Zwar ist die Steuer durch umsatzabhängige Obergrenzen gedeckelt, grundsätzlich wären jedoch auch kleinere Entwickler, Webseitenbetreiber oder Anbieter digitaler Downloads betroffen. Selbst bei vergleichsweise kleinen Dateien können sich über eine große Zahl von Abrufen erhebliche Datenmengen ansammeln. Bei 10.000 Downloads einer jeweils 100 MB großen Datei würden bereits 1.000 GB übertragen und damit 55 Euro an zusätzlichen Abgaben entstehen. Für Unternehmen mit geringen Umsätzen oder niedrigen Gewinnmargen könnte dies eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellen.

Am Ende würde es vermutlich den Endkunden treffen

Auch wenn sich die geplante Internetsteuer zunächst an die Anbieter digitaler Inhalte richtet, dürften letztlich auch die Endkunden die finanziellen Folgen zu spüren bekommen. Unternehmen wie Amazon, Netflix oder Google müssten für jedes an französische Nutzer übertragene Gigabyte zusätzliche Kosten einkalkulieren. Es erscheint daher wahrscheinlich, dass zumindest ein Teil dieser Mehrbelastung über höhere Abonnementpreise oder andere Gebühren an die Kunden weitergegeben wird. Gerade bei datenintensiven Angeboten wie Videostreaming, Cloud-Gaming oder digitalen Spiele-Downloads könnten sich die zusätzlichen Kosten entsprechend bemerkbar machen.

Ähnliches gilt für die Betreiber von Content Delivery Networks (CDNs), die Inhalte über weltweit verteilte Server möglichst nah an den Endkunden bereitstellen. Auch deren ausgelieferte Datenmengen werden im Gesetzesvorschlag ausdrücklich berücksichtigt. Anbieter entsprechender Infrastruktur könnten die entstehenden Kosten wiederum an ihre Geschäftskunden weiterreichen, die ihrerseits die Preise für ihre Dienstleistungen anpassen müssten. Die Steuer könnte damit über mehrere Stufen hinweg Auswirkungen auf die Preise zahlreicher digitaler Angebote haben.

Antrag mit geringen Erfolgsaussichten

Die französische Nationalversammlung hat am 30. Oktober 2026 einen Antrag zur Einführung einer neuen Steuer auf den digitalen Datenverkehr angenommen. Mit lediglich 11 zu 10 Stimmen fiel die Entscheidung denkbar knapp aus, während sich 14 Abgeordnete enthielten.

Die französische Regierung und der Berichterstatter des Haushaltsausschusses hatten sich allerdings gegen den Vorschlag ausgesprochen. Sie befürchten unter anderem, dass die zusätzlichen Kosten an die Endkunden weitergegeben werden und auch kleinere französische Unternehmen erheblich belasten könnten. Ob die Steuer tatsächlich eingeführt wird, bleibt offen. Der Antrag könnte im weiteren Gesetzgebungsverfahren erneut zur Abstimmung gestellt, durch den Senat abgelehnt oder aus dem endgültigen Haushaltsgesetz gestrichen werden.