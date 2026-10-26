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Google hat seine Datenschutzerklärung erneut überarbeitet und erweitert nun die Möglichkeiten, persönliche Informationen für zielgerichtete Werbung zu verwenden. Unter bestimmten Voraussetzungen können künftig auch Informationen aus Gmail, Google Drive und Google Fotos in die Personalisierung von Anzeigen einfließen. Bislang hatte der Konzern die Nutzung der Inhalte dieser Dienste grundsätzlich ausgeschlossen.

Hintergrund ist die zunehmende Integration der KI-Funktion Personal Intelligence in die Google-Suche und den Assistenten Gemini. Anwender können ihre E-Mails, Dokumente und Fotos mit den jeweiligen Diensten verknüpfen, um stärker auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Antworten zu erhalten. Fragt ein Nutzer beispielsweise nach einer Unterkunft oder einem Restaurant, kann die KI bereits vorhandene Reisebuchungen aus Gmail berücksichtigen und darauf abgestimmte Empfehlungen ausgeben.

Die jetzt geänderten Datenschutzbestimmungen erlauben es Google aber künftig, Informationen aus eben solchen personalisierten Antworten für Werbezwecke heranzuziehen. Dabei sollen allerdings nicht die ursprünglichen E-Mails, Dokumente oder Fotos unmittelbar zur Anzeigenauswahl verwendet werden. Stattdessen sollen aus den verknüpften Inhalten erzeugte Zusammenfassungen, Auszüge und Schlussfolgerungen in die Erstellung eines Werbeprofils einfließen.

Werbetreibende erhalten nach Angaben von Google weiterhin keinen direkten Zugriff auf private Nachrichten, Bilder oder Dokumente. Ebenso sollen besonders sensible Informationen nicht zur Personalisierung von Anzeigen genutzt werden. Dazu gehören etwa Angaben über die Gesundheit, religiöse Überzeugungen oder die sexuelle Orientierung.

Die zusätzliche Datennutzung setzt allerdings voraus, dass Anwender die auch entsprechenden Verknüpfungen aktivieren. Wer Gmail, Drive oder Google Fotos nicht für die Personalisierung der Suche freigibt, soll von der neuen Regelung in diesem Zusammenhang nicht betroffen sein. Bereits eingerichtete Verbindungen lassen sich zudem über die Kontoeinstellungen im Bereich der Suchpersonalisierung wieder aufheben.

Mit dem Trennen der Dienste werden jedoch nicht zwangsläufig sämtliche zuvor verarbeiteten Informationen gelöscht. Erkenntnisse, die bereits im Suchverlauf gespeichert wurden, können dort weiterhin vorhanden sein. Um diese Daten sicher zu entfernen, müssen Nutzer gegebenenfalls auch die entsprechenden Verlaufseinträge löschen. Solange die Informationen gespeichert bleiben, können sie abhängig von den jeweiligen Einstellungen und Nutzungsbedingungen weiterhin verarbeitet werden, unter Umständen auch zur Verbesserung von KI-Systemen.

Für Nutzer in Deutschland ist die praktische Bedeutung der Änderung derzeit noch nicht vollständig geklärt. Die Verknüpfung persönlicher Google-Dienste mit der Google-Suche über Personal Intelligence steht laut einer offiziellen Hilfeseite innerhalb der Europäischen Union bislang nicht zur Verfügung. Angeboten wird die Funktion unter anderem in den USA sowie in ausgewählten Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas.