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Bereits ab Anfang 2027 will Google für die Auslieferung der Videos von YouTube auf den AV2-Codec setzen. Dies hat die Alliance for Open Media (AOMedia) verkündet. Google wäre mit YouTube der erste Streaming-Anbieter, der AV2 in der Auslieferung seiner Videos einsetzen wird. Netflix und Prime Video gehören ebenfalls zu den Kandidaten.

Größter Vorteil von AV2 gegenüber dem Vorgänger ist die höhere Kompressionseffizienz von 30 %. Bei gleicher Bildqualität können die Streamingdienstanbieter somit die Bitrate senken, was den Datenverkehr reduziert.

Ähnlich wie bei vorherigen Einführungen neuer Videocodecs wird Google die Auslieferung auf bestimmte Videos beschränken und dies zunächst weiter testen. Zudem wird dies auf die Wiedergabe im Chrome-Browser beschränkt sein. Wie schnell dann die generelle Umstellung erfolgen wird, ist nicht bekannt.

AV1 wurde von Google erstmals im September 2018 eingesetzt. Stand März 2026 wurden bereits mehr als 90 % der Wiedergabezeit auf YouTube in AV1 ausgeliefert. Da Google weite Teile der Verarbeitung und Auslieferung der YouTube-Videos selbst kontrolliert, kann die Umstellung auf neue Codecs relativ schnell erfolgen.

Im Frühjahr 2026 wurden die Arbeiten am AV2-Codec fertiggestellt. Hardware mit AV2-En- und Decoder gibt es noch nicht. Auf Prozessoren kann ein Software-Decoder eingesetzt werden. Allerdings ist dies keine besonders effektive Methode für ein Decoding der Videos.

Stattdessen greifen die Videoplattformen bzw. Browser und weitere Software gerne auf Hardware-Beschleuniger zurück, die in GPUs verbaut sind. Aktuelle Grafikkarten unterstützen unter anderem AV1, was aber nicht automatisch bedeutet, dass auch der AV2-Codec unterstützt wird. Auch hier wäre es theoretisch möglich, das En- und Decoding auf den Shadereinheiten durchzuführen. Nach Einschätzung von VideoLAN-Mitgründer Jean-Baptiste Kempf ist die Decodierung von AV2 etwa fünfmal so rechenintensiv wie die des Vorgängers AV1. Ohne eine Hardware-Beschleunigung ist der Einsatz von AV2 also eher schwerlich möglich bzw. einfach sehr ineffizient. Die kommenden GPUs dürften demnach auch eine Hardwarebeschleunigung für AV2 vorzuweisen haben.