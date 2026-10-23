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Ein Thema auf der MSP GLOBAL war nicht nur die technische Absicherung der Systeme und Services, sondern auch, wie man die Komponente Mensch entweder aus der Gleichung entfernt oder so einbindet, dass sie keinerlei Fehler macht oder Angriffsfläche bietet. Die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz stellen Unternehmen zunehmend auch bei der Überprüfung von Identitäten vor neue Herausforderungen. Wie weit die Technologie inzwischen fortgeschritten ist, demonstrierte der Sicherheitsexperte Jake Moore vom Sicherheitsunternehmen ESET mit einem Experiment. Mithilfe von KI-generierten Identitäten gelang es ihm, mehrere Vorstellungsgespräche erfolgreich zu absolvieren und sogar zwei Jobangebote zu erhalten, ohne dass die beteiligten Personalverantwortlichen die Täuschung erkannten.

Für den Versuch erstellte Moore zunächst eine vollständig fiktive Identität. Neben einem entsprechenden Lebenslauf gehörten dazu ein gefälschtes LinkedIn-Profil, weitere Social-Media-Aktivitäten und ein passendes Ausweisdokument. Für die eigentlichen Vorstellungsgespräche nutzte er eine KI-basierte Echtzeitmanipulation des Videobildes, die sein Gesicht durch das eines künstlich erzeugten Charakters ersetzte. Zusätzlich kam ein KI-Assistent zum Einsatz, der während des Gesprächs bei der Beantwortung von Fragen unterstützte. Die beiden Gesprächsrunden verliefen erfolgreich, sodass die fiktive Person schließlich ein Jobangebot erhielt. Der Versuch erfolgte mit Kenntnis der Unternehmensleitung, die eigentlichen Interviewpartner waren jedoch nicht eingeweiht.

In einem zweiten Experiment ging Moore noch einen Schritt weiter. Statt lediglich sein Gesicht auszutauschen, schlüpfte er in die Rolle einer weiblichen Person. Dafür mussten neben dem Gesicht auch die Stimme, die Frisur und weitere äußerliche Merkmale in Echtzeit verändert werden. Unter der Identität von Jackie Morris bewarb er sich erneut auf eine Stelle und durchlief mehrere Vorstellungsgespräche. Auch dieser Versuch endete erfolgreich mit einem Jobangebot. Die künstliche Bewerberin hatte sich dabei gegen mehr als 260 andere Bewerber durchgesetzt.

Die Versuche verdeutlichen, wie schwierig es inzwischen geworden ist, manipulierte Videobilder und Stimmen zuverlässig zu erkennen. Während frühere Deepfake-Technologien häufig noch durch unnatürliche Bewegungen, sichtbare Bildfehler oder eine fehlerhafte Synchronisation zwischen Lippenbewegungen und Sprache auffielen, können moderne Systeme wesentlich überzeugendere Ergebnisse erzielen. Zwar sind weiterhin technische Unstimmigkeiten möglich, doch lassen sich diese unter den üblichen Bedingungen einer Videokonferenz nicht immer eindeutig identifizieren. Auch ein plausibler Lebenslauf, ein professionell gestaltetes LinkedIn-Profil oder vorgelegte Ausweisdokumente bieten für sich genommen keine ausreichende Gewähr für die tatsächliche Identität eines Bewerbers.

Für Unternehmen und insbesondere Managed Service Provider (MSPs) entsteht daraus ein zusätzliches Sicherheitsrisiko. Gelingt es Angreifern, sich mit einer falschen Identität eine Anstellung zu verschaffen, könnten sie auf diesem Weg reguläre Zugriffsrechte auf interne Systeme, Kundendaten oder Verwaltungsplattformen erhalten. Im Gegensatz zu einem klassischen Cyberangriff müsste dafür nicht zwangsläufig zunächst eine technische Sicherheitslücke ausgenutzt werden. Vielmehr könnten die Angreifer die üblichen Einstellungsprozesse verwenden, um sich einen legitimen Zugang zu verschaffen.

Entsprechend müssen Unternehmen ihre Verfahren zur Identitätsprüfung überdenken. Ein gewöhnliches Videointerview reicht nicht mehr grundsätzlich aus, um die Echtheit einer Person zu bestätigen. Unabhängige Identitätsprüfungen, eine zusätzliche Verifizierung vor der Vergabe sensibler Zugriffsrechte und gegebenenfalls persönliche Treffen können das Risiko reduzieren. Das Experiment zeigt damit nicht nur die technischen Möglichkeiten moderner KI-Modelle, sondern auch, wie sich die Anforderungen an organisatorische Sicherheitsmaßnahmen verändern.