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Microsoft kürzt den OneDrive-Speicher bei Microsoft 365 Family drastisch. Standen bislang allen sechs Familienmitgliedern innerhalb des Abos jeweils 1 TB Cloudspeicher zur Verfügung, gibt es ab sofort nur noch einen gemeinsamen Speicherpool mit 2 TB für alle. Damit sinkt der theoretische, maximale Cloudspeicherplatz von maximal 6 auf nur 2 TB. Wer das bisherige Kontingent für alle sechs Personen weitestgehend ausgeschöpft hat, verliert damit bis zu 4 TB Speicherplatz.

Microsoft zufolge bleiben die Dateien der einzelnen Mitglieder weiterhin privat. Geteilt wird lediglich das verfügbare Speichervolumen. Die Änderung betrifft Microsoft 365 Family und Microsoft 365 Premium. Microsoft stellt neue, bzw. geänderte Abonnements bereits auf das Pool-Modell um. Bestehende Abos sollen später folgen, wobei die Softwareschmiede noch unterschiedliche Stichtage dafür nennt. Während die Supportseiten davon sprechen, bestehende Abo-Accounts ab dem 1. April 2027 umzustellen, nennt eine ausführliche Änderungsstatistik stattdessen den 2. Mai 2027. Neue Abos sollen dagegen ab sofort nur noch mit dem Speicherpool abgeschlossen werden können.

Bis zur Umstellung behalten bestehende Abonnements zunächst ihre bisherige Speicherregelung. Wer die Termine für das eigene Abo prüfen will, sollte deshalb die Kontoverwaltung und die dort angezeigten Verlängerungsinformationen heranziehen.

Microsoft 365 Family kostet 129 Euro im Jahr, Microsoft 365 Premium dagegen 219 Euro jährlich. Abonnenten erhalten Zugriff auf Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote und können das Office-Paket auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig nutzen. Dazu gibt es ein gewisses KI‑Kontingent. Die Premiumversion bringt noch höhere Limits und erlaubt agentische KI-Funktionen sowie eine umfangreiche Nutzung für KI‑Bildergeneration. Das Single-Paket für 99 Euro bleibt weiterhin bei 1 TB , Microsoft 365 Basic bei 100 GB.

Wem das Speicherkontingent nicht genügt, kann dieses über zusätzliche Speicherkäufe für alle Mitglieder auf bis zu 10 TB erweitern.