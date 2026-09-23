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Amazon verwehrt Metas KI-Agenten Muse künftig den Zugriff auf seinen Onlineshop. Nutzer können den Agenten damit zumindest vorerst nicht mehr zum selbstständigen Shopping bei Amazon einsetzen. Der Konzern begründet die Sperre mit Sicherheits- und Datenschutzbedenken sowie einem Verstoß gegen seine Nutzungsbedingungen. Tatsächlich dürfte es Amazon aber eher um sein milliardenschweres Werbegeschäft gehen.

Der Blockade ging den vorliegenden Informationen offenbar eine Aufforderung an Meta voraus, die Einkaufsfunktion für Amazon freiwillig zu deaktivieren. Nachdem dies nicht geschah, sperrte Amazon den Zugriff selbst. Kunden, die Muse dennoch für einen Einkauf verwenden wollen, bekommen laut Geekwire seither einen entsprechenden Warnhinweis angezeigt.

Ein wesentlicher Kritikpunkt von Amazon ist die Art und Weise, wie sich der KI-Agent gegenüber Webseiten verhält. Denn der Agent gibt sich beim Zugriff wohl nicht als automatisiertes System zu erkennen, was Amazon als Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen wertet. Zudem beklagt der Konzern, von Meta nicht darüber informiert worden zu sein, dass Muse eigenständig Einkäufe auf der Plattform durchführen kann.

Der Konflikt mit Muse nicht der erste dieser Art. Amazon geht bereits seit einiger Zeit verstärkt gegen externe KI-Agenten vor, die automatisiert auf den eigenen Marktplatz zugreifen. Im vergangenen Jahr klagte das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Comet-Browser gegen Perplexity. Auch Agentensysteme von Google und OpenAI wurden den Angaben zufolge bereits blockiert.

Hinter dem aktuellen Streit verbirgt sich daher eine ganz grundsätzliche Frage des agentenbasierten Onlinehandels. Wenn Software eigenständig nach Produkten sucht, Angebote vergleicht und schließlich einen Kauf abschließt, verlagert sich ein Teil der bislang vom Händler kontrollierten Kundeninteraktion zum Betreiber des KI-Agenten. Für Onlineshops bedeutet das, dass Produktempfehlungen, gesponserten Angebote und Werbeanzeigen nicht zwangsläufig mehr den Käufer erreichen.

Für Amazon ist dieser Aspekt aber wirtschaftlich enorm relevant. Denn der Konzern erzielte allein im vergangenen Jahr Werbeeinnahmen von mehr als 68 Milliarden US-Dollar. Ein Teil dieses Geschäfts basiert vor allem darauf, dass Nutzer während der Produktsuche und dem Einkauf mit Anzeigen und gesponserten Angeboten in Kontakt kommen. Ein KI-Agent, der diese Schritte stellvertretend erledigt, unterbindet diese direkte Interaktion.