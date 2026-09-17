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Disney+ passt seine Nutzungsbedingungen erneut an und verabschiedet sich damit offenbar vollständig von werbefreien Abonnements. Nach den neuen Bedingungen kann der Streaming-Dienst künftig auch in den höherpreisigen Tarifen Werbe- und Sponsoring-Inhalte anzeigen. Davon betroffen ist demnach auch das Premium-Abo, das in Deutschland monatlich 16 Euro kostet.

Grundlage der Änderung ist dabei ein neuer Nutzungsvertrag vom 18. Juni 2026. Darin räumt sich Disney bereits die Möglichkeit ein, unabhängig von der gewählten Abonnementstufe Werbung, Sponsoring und kurze Werbeclips auszuspielen. Auch in Live-Inhalten und besondere Veranstaltungen können künftig Werbeunterbrechungen zu sehen sein.

Wie stark Abonnenten davon betroffen sind, hängt aber weiterhin vom gebuchten Tarif ab. Beim günstigeren werbefinanzierten Standard-Abo können Filme und Serien wie bisher durch klassische Werbeblöcke unterbrochen werden. In den teureren Abonnements sollen solche Unterbrechungen während eines Films oder einer Serienepisode dagegen grundsätzlich ausbleiben.

Vollständig ohne kommerzielle Werbung kommen aber auch diese Tarife nicht mehr aus. Disney kann dort künftig Anzeigen vor dem Beginn oder nach dem Ende eines Inhalts platzieren. Hinzu kommen Trailer und Hinweise auf eigene Angebote sowie Produktionen, die mit Sponsoring oder besonderem Branding verbunden sind. Ein Überspringen entsprechender Einblendungen ist laut den vorliegenden Informationen zunächst nicht vorgesehen.

Eine Ausnahme macht Disney bei Kinderprofilen. Profile, die im Junior-Modus betrieben werden, sollen weiterhin keine Werbung erhalten. Auf regulären Profilen kann der Dienst aber wieder altersgerecht ausgewählte Werbeinhalte anzeigen.

Für Verwirrung könnte dabei die derzeit noch aktuelle Darstellung der Abonnements sorgen. Denn auf der Seite für Neukunden werden die höherpreisigen Tarife weiterhin mit werbefreien Filmen und Serien beworben. Erst die ergänzenden Bedingungen schränken diese Aussage ein. Dort wird dann deutlich, dass Werbeinhalte in bestimmten Formen auch bei diesen Abonnements möglich sind.

Die Änderung reiht sich dabei in eine breitere Entwicklung auf dem Streaming-Markt ein. Dienste wie Netflix und Amazon Prime Video haben ihre Geschäftsmodelle schon vor einiger Zeit stärker um Werbeinhalte erweitert. Disney geht mit den neuen Bedingungen aber weiter, indem es auch die bislang als werbefrei vermarkteten Abonnementstufen nicht mehr grundsätzlich von sämtlichen Formen kommerzieller Einblendungen ausnimmt.