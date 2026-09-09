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Google nimmt in der Europäischen Union weitere Änderungen an seiner Suchmaschine vor, um die Vorgaben des Digital Markets Act (DMA) erfüllen zu können. Dabei warnt der Konzern: Dies soll erhebliche Auswirkungen auf die Qualität der Suchergebnisse haben. Nach eigener Darstellung handelt es sich bei den nun notwendigen Anpassungen um die stärkste Verschlechterung der Nutzererfahrung in der Geschichte der Google-Suche.

Im Mittelpunkt der Änderungen stehen Suchanfragen nach kommerziellen Angeboten wie Hotels, Flügen oder Restaurants. Dabei muss Google jetzt vorrangig darauf achten, dass die eigenen Dienste gegenüber konkurrierenden Angeboten nicht bevorzugt werden. So wollen es die europäischen Wettbewerbshüter. Die Darstellung der Ergebnisse wird deshalb so verändert, dass spezialisierte Vergleichs- und Vermittlungsdienste prominenter erscheinen.

Bei entsprechenden Suchanfragen sollen Angebote von Drittanbietern künftig weiter oben in den Ergebnissen stehen. Direkte Angebote lokaler Unternehmen, die bislang vergleichsweise prominent erreichbar waren, werden dagegen weiter nach unten verschoben. Bestimmte Zusatzinformationen wie Echtzeitpreise verschwinden zudem aus der Übersicht.

Google sieht darin einen Nachteil für Nutzer und lokale Unternehmen. Nick Fox, ein leitender Manager des Konzerns, argumentiert (via Reuters), dass von der neuen Darstellung primär große Online-Vermittler wie Booking.com oder Expedia profitieren könnten. Hotels, Restaurants und andere lokale Anbieter würden dagegen weniger direkten Kontakt mit potenziellen Kunden erhalten.

Zur Untermauerung dieser Kritik verweist Google auf eigene Daten. Demnach hätten bereits frühere Anpassungen der Suche an den DMA dazu geführt, dass direkte Buchungen bei europäischen Unternehmen um rund 30 % zurückgegangen sind. Der Konzern berichtet zudem von eigenen Tests der neuen Suchdarstellung mit Millionen Nutzern, wobei sich eine hohe Unzufriedenheit gezeigt haben soll. Außerdem hätten viele Anwender Suchanfragen häufiger wiederholen oder umformulieren müssen, um die gewünschten Informationen zu erhalten. Die von Google genannten Ergebnisse sind allerdings nicht unabhängig überprüfbar.