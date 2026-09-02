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Anthropic hat Claude Fable 5.1 vorgestellt und den Preis für wiederverwendeten Kontext von 1 auf 0,25 US-Dollar pro eine Million Token gesenkt. Dadurch sollen bei typischen Arbeitslasten rund 25 % niedrigere Kosten entstehen, bei stark agentischen Abläufen mit vielen Wiederholungen sogar bis zu 45 %. Fable 5.1 ist ab sofort allgemein verfügbar, während die ebenfalls neue Mythos-Variante ausgewählten Unternehmen vorbehalten bleibt.

Der Preisnachlass betrifft lediglich die Cache-Lesezugriffe, nicht die normalen Ein- und Ausgaben, die Anthropic für Fable 5.1 weiterhin bei 10 US-Dollar und 50 US-Dollar pro eine Million Token belässt. Besonders lange Sitzungen, Claude Code und andere agentische Abläufe können davon profitieren, wenn sie denselben Kontext wiederholt an das Modell schicken. Bei den Fähigkeiten der neuen 5.1-Version verweist Anthropic unter anderem auf den eigenen Test "Terminal-Bench-Science 0.1". Fable 5.1 erreicht dort eigenen Messungen zufolge 52,6 % – Fable 5 kam noch auf 24,7 % und Opus 5 auf 29 %. Beim Agentic-Coding soll die neue Fable-Generation von 42,0 auf 55,8 % zulegen. Ebenfalls deutlich nach vorn geht es bei automatisierten Workflows, der Computersteuerung und allgemeinen Aufgaben.

Gleichzeitig hat man die Schutzmechanismen für Fable 5.1 etwas gelockert. So darf das neue Modell ab sofort auch Software-Schwachstellen für defensive Zwecke identifizieren, jedoch weiterhin keine Exploits entwickeln. Kritische Fragen sollen wie beim Vorgänger an schwächere Opus-Module weitergeleitet werden. Für Mythos 5.1 gibt es die Beschränkungen größtenteils nicht, weshalb es hier ein strenges, kontrolliertes Zugangsprogramm gibt.

Anthropic bietet Fable 5.1 über die Claude-API sowie bei Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft Azure an. Mythos 5.1 ist zunächst nur für eine begrenzte Gruppe von US-Organisationen verfügbar.

Anthropic versieht Modelle, die nach dem 2. August 2026 veröffentlicht wurden, außerdem mit einem unsichtbaren Wasserzeichen für KI-generierte Texte. Eine Erkennungs-API befindet sich in einer privaten Vorschau und steht zunächst nur berechtigten Organisationen offen.