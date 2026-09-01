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Google rückt seine KI-generierten Antworten in der Suchmaschine noch stärker in den Vordergrund. Das Unternehmen testet derzeit eine Darstellung, bei der sich die sogenannten AI Overviews automatisch zu einer ausführlicheren Antwort erweitern. Nutzer müssen dafür nicht mehr wie bisher auf "Show more" beziehungsweise "Mehr anzeigen" klicken. Gleichzeitig erscheint direkt ein Eingabefeld für weitere Fragen, das stärker an den separaten AI Mode der Google-Suche erinnert.

AI Overviews werden bereits seit einiger Zeit oberhalb der klassischen Suchergebnisse eingeblendet und fassen Informationen aus verschiedenen Quellen mithilfe generativer KI zusammen. Bislang zeigte Google bei längeren Antworten zunächst häufig nur einen Ausschnitt. Wer zusätzliche Informationen sehen wollte, musste die Übersicht manuell aufklappen. Bei der neuen Variante entfällt dieser Schritt, die ausführlichere KI-Antwort wird direkt geladen.

Google bestätigt den Test und spricht von einer dynamischen Erweiterung der AI Overviews. Diese kommen laut dem Unternehmen bei Themen zum Einsatz, bei denen die Systeme davon ausgehen, dass eine umfangreichere Darstellung für den Nutzer hilfreich sein könnte. Nach Angaben von Google hätten eigene Untersuchungen ergeben, dass Anwender die Suche mit diesem Ansatz als hilfreicher empfänden und anschließend häufiger weiterführende Fragen stellten. Welche Kriterien darüber entscheiden, wann eine AI Overview automatisch erweitert wird, erläutert das Unternehmen aber nicht näher.

Mit der Veränderung nähern sich AI Overviews und der AI Mode weiter an. Letzterer ist stärker als klassische Chat-Oberfläche konzipiert und erlaubt es, nach einer ersten Antwort direkt weitere Fragen zum gleichen Thema zu stellen. Genau dieses Verhalten integriert Google nun teilweise in die normale Ergebnisansicht.

Für die Darstellung klassischer Suchtreffer hat die Änderung unmittelbare Folgen. Da die KI-Antwort mehr Platz einnimmt, rutschen organische Ergebnisse weiter nach unten. Abhängig von Umfang und Bildschirmgröße können herkömmliche Links damit erst nach einem deutlich längeren Abschnitt mit KI-generierten Inhalten sichtbar werden. Besonders für Webseitenbetreiber ist diese Entwicklung relevant, da Nutzer möglicherweise bereits innerhalb der AI Overview eine ausreichende Antwort erhalten und die zugrunde liegenden Webseiten nicht mehr besuchen.