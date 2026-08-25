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Ein Twitch-Streamer zieht Konsequenzen und hat Amazon sowie dessen Streaming-Plattform wegen der mutmaßlichen Verwendung von Creator-Inhalten für das Training generativer KI verklagt. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die inzwischen offiziell bestätigte Nutzung von Twitch-Inhalten als Trainingsmaterial. Der Kläger wirft den Unternehmen auch vor, bereits Jahre zuvor Streams und Videos ohne Zustimmung der Urheber für entsprechende Systeme verwendet zu haben.

Die als Sammelklage eingereichte Beschwerde stammt von Warren Pandiscia, einem Twitch-Creator mit etwas mehr als 900 Followern. Nach einem Bericht von Courthouse News reichte er die 37 Seiten umfassende Klageschrift beim Bundesgericht für den Northern District of California ein. Pandiscia argumentiert darin, dass Amazon und Twitch große Mengen von Inhalten kopiert hätten, ohne zuvor entsprechende Lizenzen eingeholt oder betroffene Streamer vergütet zu haben.

Konkret heißt es: "Da die KI-Produkte von Amazon kommerziell vermarktet werden, hatte Amazon ein überwältigendes Interesse daran, Trainingsdaten in beispiellosem Umfang zu beschaffen. Anstatt über rechtmäßige Lizenzen zu verhandeln oder um Erlaubnis zu bitten, griffen die Angeklagten auf die Twitch-Streams und -Videos zu, um sie als riesigen Datensatz zu nutzen, der für den Betrieb der KI-Produkte von Amazon unerlässlich ist."

Besondere Bedeutung erhält die Klage durch eine Änderung, die Twitch Anfang August vorgenommen hat. Die Plattform bestätigte offiziell, dass Inhalte künftig für das Training generativer KI-Modelle verwendet werden können. Dabei geht es nicht ausschließlich um laufende Streams und gespeicherte Clips. Auch Chatnachrichten sowie auf Kanälen veröffentlichte Bilder und Texte können als Trainingsmaterial herangezogen werden.

Creator erhalten gleichzeitig die Möglichkeit, dieser Nutzung zu widersprechen. In den Sicherheitseinstellungen lässt sich dafür die Option "Training for Generative AI" deaktivieren. Allerdings ist das als Opt-out und nicht als Opt-in umgesetzt. Ohne Eingreifen des Nutzers dürfen die entsprechenden Inhalte grundsätzlich für das Training verwendet werden. Die Widerspruchsmöglichkeit besitzt zudem mehrere weitere Einschränkungen. So wirkt sie etwa nicht rückwirkend und bezieht sich jeweils nur auf einen einzelnen Kanal. Twitch-Produktchef Mike Minton begründete diese Entscheidung in einem Patch-Notes-Stream mit der erwarteten geringen Beteiligung an einer freiwilligen Freigabe.