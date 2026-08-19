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Meta sieht sich in den USA mit einem weiteren umfangreichen Gerichtsverfahren konfrontiert. Mehrere US-Bundesstaaten werfen dem Konzern unter anderem vor, seine Plattformen Facebook und Instagram bewusst mit suchtfördernden Funktionen ausgestattet zu haben. Daneben soll der Konzern die Öffentlichkeit auch über deren Sicherheit getäuscht sowie Datenschutzvorschriften für Kinder ignoriert haben. Die Besonderheit bilden in diesem Fall die im Raum stehenden Strafzahlungen von bis zu 1,4 Billionen US-Dollar.

Das Verfahren selbst begann am 18. August vor einem Bundesgericht in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien. Ein kurzfristiger Versuch Metas, die Klage noch vor Prozessbeginn abweisen zu lassen, war in der vergangenen Woche gescheitert. Für das Verfahren sind rund sechs Wochen angesetzt. Unter anderem könnten Konzernchef Mark Zuckerberg und Instagram-Chef Adam Mosseri als Zeugen auftreten.

Ausgangspunkt ist eine 2023 eingereichte Klage zahlreicher US-Bundesstaaten. Sie folgte auf eine gemeinsame Untersuchung zum Umgang des Unternehmens mit der Sicherheit von Kindern und Jugendlichen. Die Behörden kamen dabei zu dem Schluss, dass Facebook und Instagram erhebliche Risiken für Minderjährige mit sich bringen können und Meta diese gegenüber der Öffentlichkeit nicht angemessen dargestellt hat.

Besondere Aufmerksamkeit erhält das Verfahren wegen der möglichen finanziellen Konsequenzen. Meta erklärte in einem vor Prozessbeginn eingereichten Gerichtsdokument, die Bundesstaaten würden auf Grundlage ihrer Berechnungen Strafen von bis zu 1,4 Billionen US-Dollar verlangen. Der Konzern bezeichnet diese Summe als unverhältnismäßig.

Auch Bundesrichterin Yvonne Gonzalez Rogers äußerte bereits Zweifel an den bislang diskutierten Größenordnungen. Berichten zufolge bezeichnete sie die Summe von 1,4 Billionen US-Dollar ihrerseits als unangemessen. Gleichzeitig widersprach sie auch einer von Meta vorgeschlagenen Größenordnung von lediglich 4 Millionen US-Dollar. Welche finanziellen Folgen im Fall einer Niederlage tatsächlich drohen, bleibt damit offen.

Für Meta reicht die Bedeutung des Prozesses über mögliche Strafzahlungen hinaus. Der Konzern ist mit Tausenden weiteren Klagen konfrontiert, in denen ihm Schäden für Nutzer und insbesondere für Minderjährige vorgeworfen werden. In Los Angeles und New Mexico ergingen in diesem Jahr bereits Entscheidungen gegen das Unternehmen. Meta will allerdings gegen beide Urteile vorgehen.

Über den Fall entscheidet nicht ausschließlich eine klassische Jury. Acht Geschworene wurden zwar ausgewählt, nehmen jedoch lediglich eine beratende Funktion ein. Die endgültige Entscheidung über das Urteil und mögliche Sanktionen liegt bei Richterin Rogers.