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Die Deutsche Telekom beginnt mit der Ablösung von rund 1,3 Millionen älteren Telefonanschlüssen, die bislang noch ohne Internetzugang betrieben werden können. Betroffen sind dabei die sogenannten MSAN-POTS-Anschlüsse, die vorwiegend von Haushalten genutzt werden, die das Festnetz ausschließlich zum Telefonieren verwenden. An die Stelle der bisherigen Technik soll eine über das LTE-Mobilfunknetz realisierte Telefonverbindung treten.

Das eigentliche Kernnetz der Telekom arbeitet bereits seit 2020 vollständig auf Basis des Internetprotokolls. Damit Kunden mit klassischen Telefonanschlüssen ihre vorhandenen Geräte trotzdem weiterverwenden konnten, wurde die analoge Technik in den Vermittlungsstellen über spezielle Baugruppen nachgebildet. Diese Übergangslösung soll nun schrittweise verschwinden.

Als Gründe nennt die Telekom unter anderem die zunehmend schwierige Versorgung mit Ersatzteilen. Die noch bestehenden Anschlüsse sollen deshalb auf modernere Übertragungswege umgestellt werden. Neben Glasfaser kommt für Haushalte ohne Internetanschluss daher insbesondere Mobilfunk infrage.

Für diesen Einsatz bietet die Telekom die Hardware "Call Connect via Funk" an. Die kompakte Box stellt über das 4G-Netz die Verbindung zum Telefonnetz her und soll sich ohne größere Konfiguration in Betrieb nehmen lassen. Das Gerät wird mit einer Steckdose verbunden, während das vorhandene Telefon an die mittlere TAE-Buchse angeschlossen wird. Eine SIM-Karte muss der Kunde nicht selbst einsetzen. Nach Angaben des Unternehmens soll die Verbindung nach ungefähr 15 Minuten einsatzbereit sein. Die bisherige Telefonnummer kann zudem weiterverwendet werden.

Kostenlos ist die benötigte Hardware allerdings nicht. Für Call Connect via Funk verlangt die Telekom einmalig 99,99 Euro. Alternativ lässt sich das Gerät auch für monatlich 3,95 Euro mieten. Zusätzlich benötigen Kunden einen der dafür vorgesehenen Mobilfunktarife, die keinen Internetzugang umfassen.

Nicht in jedem Fall lässt sich die bisherige Leitung jedoch ohne weitere Prüfung durch die Mobilfunklösung ersetzen. Problematisch können insbesondere Geräte und Dienste sein, die bislang über den Telefonanschluss kommunizieren. Dazu gehören beispielsweise Hausnotrufsysteme und Alarmanlagen. Ob solche Systeme mit der LTE-basierten Lösung funktionieren, sollten Kunden vor der Umstellung mit dem jeweiligen Anbieter klären.

Hinzu kommt die Abhängigkeit von der örtlichen Mobilfunkversorgung. Die Telekom will deshalb vor einer Umstellung prüfen, ob am jeweiligen Standort eine ausreichend stabile Verbindung zur Verfügung steht. Reicht die Mobilfunkabdeckung nicht aus, sollen für die betroffenen Kunden andere Lösungen gefunden werden.